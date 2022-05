Lambán insiste en que si la Generalitat plantea su candidatura olímpica, Aragón defenderá otra "de interés nacional"

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha insistido, este lunes, en que si la Generalitat de Cataluña plantea al Comité Olímpico Español (COE) que asuma su propuesta de candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, Aragón podría presentar otra "de interés nacional".

Ha declarado a los medios de comunicación que la propuesta de candidatura de la Generalitat "será de parte, contra el Pirineo aragonés", mientras que la del Ejecutivo aragonés será "de todo el Pirineo".

Ha observado que solo el COE puede presentar una candidatura al Comité Olímpico Internacional (COI) y ha recordado que Aragón presentó hace un mes su contrapropuesta, añadiendo que cuando la Generalitat dice que no descarta presentar su propia candidatura, se entiende que lo hará ante el COE.

"Que no piense nadie que estamos hablando de ir nosotros al COI a presentar una candidatura porque no es posible, ni desde luego, si fuera posible, sería nuestro deseo", ha aclarado el presidente aragonés.

"Mal tienen que ir las cosas para que quien quiere unos Juegos Olímpicos equitativos sea acusado de irresponsable, para que se inviertan los términos de la prueba de esta manera tan inexplicable", ha considerado Lambán.

MOMENTO DECISIVO

El presidente aragonés ha señalado que éste es "un momento decisivo" y la Generalitat defiende unos Juegos para el Pirineo catalán "reservando para Aragón el simple papel de comparsa", mientras que su Gobierno defiende una candidatura "para el Pirineo en su conjunto, con un reparto equitativo y equilibrado de las pruebas", de forma que la candidatura catalana "está abocada, irremisiblemente, a la derrota" y la de Aragón es "sin lugar a dudas ganadora".

Javier Lambán ha lamentado que, hasta la fecha, el COE "se ha alineado con esa candidatura de parte, que posterga al Pirineo aragonés" y la pretensión de su Ejecutivo "es que por todos los medios del COE cambie de posición y se oriente hacia la defensa de unos Juegos de país, alineados con el proyecto nacional de España".

UNIDAD

El presidente autonómico ha dicho, también, que este es "un momento de unidad", las fuerzas políticas aragonesas han criticado "el trato desigual y discriminatorio del COE hacia Aragón" y la propuesta catalana es "inaceptable absolutamente", pero "sorprendentemente, el PP ha decidido convertir el asunto de los Juegos en un tema de confrontación con la DGA, en vez de alinearse con la defensa de los intereses de Aragón y poner el objetivo de su crítica en la Generalitat".

Javier Lambán ha aseverado que el PP "está atacando a la DGA y silenciando la actitud de la Generalitat, convirtiéndose casi en aliado involuntario del propio Gobierno catalán en Aragón", tras lo que ha hecho notar que desde que se conoció la última propuesta del COE "al PP no se le ha oído decir qué piensa, no se ha oído una crítica, y no sabemos si el PP piensa que el Pirineo y Zaragoza están bien o mal tratados".

Ha exigido a los 'populares' aragoneses que se posicionen sobre esta propuesta "y no se equivoquen de adversario, que no es la DGA, sino la Generalitat, que está planteando una propuesta injusta y que el Gobierno de Aragón no puede aceptar". Ha reclamado al PP que no convierta los Juegos en "un simple asunto de desgaste de la DGA" y rectifique.