Lambán: "No se observa" disposición del Ayuntamiento para resolver proyectos comunes

ZARAGOZA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este jueves que "no se aprecia" disposición por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para resolver proyectos comunes con el Ejecutivo aragonés.

"No entenderemos nunca que un Ayuntamiento no se produzca con celeridad y diligencia", ha dicho, añadiendo que cuando el Gobierno va a actuar el territorio encuentra "satisfacción y disposición" por parte de los Ayuntamientos, lo que a su juicio no ocurre en el caso de la capital aragonesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha comentado que los técnicos están trabajando para fijar el orden del día y convocar la reunión de la Comisión Bilateral, la primera en más de 14 meses, señalando que el Ayuntamiento "da a entender" que tiene deseos de que se lleve a cabo, también el Gobierno regional.

"Hay una serie de asuntos importantes que se acordaron en la Bilateral hace 14 meses que siguen sin cumplirse" y "siguen sin avanzar a la debida velocidad" asuntos como los expedientes de programas de viviendas para jóvenes o lo relacionado con el Polígono Malpica.