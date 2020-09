Lambán pide a Beamonte (PP) que "trate de arrimar el hombro" para salir de la crisis

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha exigido este viernes al presidente del PP regional, Luis María Beamonte, que "trate de arrimar el hombro" para salir de la crisis sanitaria de la COVID-19. Ha respondido a una pregunta de Beamonte en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

"Estoy esperando a que usted diga algo positivo y haga alguna propuesta alguna vez", ha espetado Lambán a Beamonte, recalcando que el Ejecutivo está implementando "una por una" todas las medidas anunciadas y recogidas en Decretos.

En su intervención, Lambán ha dejado claro que su Gobierno no ha estado inactivo "en modo alguno" ante la crisis y que todos los Departamentos están trabajando para paliar las consecuencias "y remontar el vuelo con el impulso de nuevos proyectos", indicando que "se están poniendo en marcha" las ayudas anunciadas y el vicepresidente, Arturo Aliaga, "está buscando fórmulas" para ayudar a los sectores que quedaron desatendidos.

La Comunidad Autónoma "está mal, remando como puede, pero está exactamente igual que el resto de comunidades", ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma, apuntando que la disminución de los ERTE está siendo "mucho más rápida" en Aragón que en el resto de España y en términos de desempleo, la región aragonesa está "mejor que la media" si se computan todos los datos desde abril. Además, las previsiones del BBVA para la región "son muy positivas".

Lambán ha comentado que las exportaciones agroalimentarias "están funcionando de una manera sorprendentemente positiva" y que la confianza empresarial y la cifra de negocios industriales son mejores que la media nacional.

LLEGAR TARDE

Beamonte ha dicho que "con esta crisis tan brutal estamos llegando tarde y eso significa lo mismo que no llegar", afirmando que las tramitaciones administrativas de ayudas a sectores estratégicos "ni están se les espera", las ampliaciones de colegios y las aulas prefabricadas "están llegando tarde y mal", y los Ayuntamientos han recibido "cero" ayudas.

"Su Gobierno necesita aire fresco", ha afirmado Beamonte, lamentando que "no existe una línea económica clara salvo echar mano de la Estrategia para la Recuperación para justificar todo".

Ha pedido "prudencia" a Lambán porque "tampoco es que ayude mucho que usted diga que no se va a confinar -un municipio-- y a las 24 horas se confine", exigiéndole que "no sea tan autocomplaciente siempre". Ha avisado de que "el otoño va a ser muy complicado desde el punto de vista sanitario" y ha aseverado que el Gobierno regional "no puede ser el problema", sino "la solución", pero hasta ahora "los ciudadanos saben que no reciben nada de lo prometido".