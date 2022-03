Lambán pide reorientar los fondos europeos para atender los nuevos problemas geneados por la guerra de Ucrania

En la Conferencia de Presidentes, celebrada en La Palma, también ha defendido una reducción "drástica" y "urgente" del precio de la energía

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido reorientar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que están gestionando el Gobierno de España y las Comunidad Autónomas, para atender los nuevos problemas generados por la guerra de Ucrania.

Esta "reflexión" sobre el destino de los fondos de la UE tiene que ir dirigida, según Lambán, a atender a las empresas que vayan a sufrir la falta de suministro y el encarecimiento de las materias primas, ayudar a los colectivos vulnerables, acelerar los procesos de modernización del sector primario y su activación de la productividad.

"Han cambiado los problemas, creo que han cambiado las prioridades. Nos movemos en escenarios en los que ya estábamos y se han añadido otros escenarios de dificultad y, por ello, determinadas cuestiones que eran prioritarias antes, ahora han de ceder el espacio a otras prioridades generadas por la guerra de Ucrania, que pueden tener consecuencias más negativas y más demoledoras para Aragón y España que la propia COVID".

En la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este domingo en la isla de La Palma, el presidente del Ejecutivo regional también ha pedido un nuevo fondo COVID y otro fondo para hacer frente al impacto que en las familias y las industrias se va a ocasionar por la invasión rusa a Ucrania, así como la relajación de la senda del déficit para que "este año, al siguiente y al siguiente podamos invertir más y gastar más, para estar a la altura de las circunstancias", ha subrayado.

Lambán ha comentado que las Comunidades Autónomas sufren "insuficiencia financiera" y las consecuencias del conflicto ucraniano y la pandemia "está agravando todavía más esta situación", porque "no hemos recuperado la situación preCOVID", ha apuntado.

En esta línea, el presidente del Ejecutivo aragonés ha esgrimido: "Tenemos gastos desmesurados en sanidad, sobrecostes en la educación, las listas de espera se sitúan en número intolerables, porque el sistema se ha tenido que dedicar a la COVID, dejando otros imperativos en plano secundario y eso hay que superarlo a la mayor brevedad".

ATENDER INFRAFINANCIACIÓN

En esta Conferencia "me ha congratulado que la mayor parte de la Comunidades Autónoma se ha sumado a esa petición", así que espero que la ministra de Hacienda "sea sensible" porque "no se trata de que nos sobrefinancie, sino de resolver un problema de infrafinanciación que tenemos", ha sentenciado.

También ha defendido, que el dinero que sobró del plan de apoyo a los sectores afectados por el coronavrius, que "eran tan difíciles de gestionar que no hemos podido gastar apenas la mitad", se pueda tener a disposición de los gobiernos regionales para seguir implementado ayudas para los efectos de la pandemia y la guerra.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

En un contexto como el actual, el dirigente aragonés se ha mostrado partidario de que Europa tienda a garantizar la soberanía alimentaria y para ello ha sugerido la modificación de la Política Agraria Común (PAC), para que "vata dirigida a los productores" y el icentivo del cultivo, y "no vaya dirigida a economías ociosas". "Necesitamos aprovechar los rendimientos agrícolas de nuestras tierras que incide también en hacerlas eficientes en los regadíos", ha apostillado.

Ha propuesta a nivel nacional la implantación de un Observatorio, como se ha hecho en Aragón, que vaya constatando el impacto de la guerra ucraniana, que atienda y mida cuestiones como la acogida de refugiados, la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad y el impacto en el tejido productivo porque "nuestras industrias están sufriendo, también la agricultura y la automoción", ha detallado.

PRECIOS ENERGÍA

Asimismo, Lambán se ha mostrado partidario de una reducción "drástica" y "urgente" del precio de la energía. "El presidente del Gobierno nos ha dicho que la opinión de la práctica totalidad de los países miembros --de la UE-- es favorable a esa situación. En circunstancias normales, este tipo de precios los establece el mercado, pero en una situación bélica, no puede ser el mercado el que impere, y tiene que ser la decisión política la que prevalezca defendiendo el interés general de la economía y los ciudadanos más vulnerables".

Por último, el presidente del Gobierno de Aragón ha mostrado su apoyo al Ejecutivo central para que el próximo encuentro del Consejo Europeo, que tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo, se consiga el afianzamiento de las políticas que se están planteando frente a la agresión rusa y se consiga un avance en la constitución de la UE como un "poder duro" en el orden geopolítico mundial.