Lambán propone implantar "en los próximos meses" las comunidades energéticas locales

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha apostado este lunes por poner en marcha un modelo energético aragonés propio contando con todos los actores, desde los productores de energías renovables hasta la FAMCP.

Este propósito de acercarse a un modelo energético aragonés propio empezó a andar a partir del pasado mes de septiembre, en una entrevista que mantuvo el propio Lambán con la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, y que luego los titulares de Industria y Presidencia han ido trabajando con los distintos sectores implicados.

El Gobierno de Aragón trabaja para implantar, "en los próximos meses", las primeras comunidades energéticas locales, tras las dos experiencias piloto ya iniciadas en Platea y Luco de Jiloca.

Lambán ha presidido una reunión de la iniciativa para el Pacto por la Energía en el Edificio Pignatelli, donde poco antes ha señalado que este es uno de los grandes acuerdos que planteó en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en 2021: "El anhelo de que Aragón llegue a dotarse de un modelo energético propio".

Los consejeros de Industria, Arturo Aliaga, y Presidencia, Mayte Pérez, han trabajado con los actores implicados, tales como Unizar, el grupo CIRCE y el Clúster de la Energía, también con la FAMCP y productores de renovables, lo que se ha plasmado en la reunión de este lunes.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por crear un grupo de trabajo con todos los sectores implicados para firmar convenios que conduzcan a la implantación de comunidades energéticas locales de cara a poner en marcha el modelo energético autonómico.

Ello exigirá, ha dicho, analizar toda la legislación, tanto regional como nacional, centralizar los trabajos en las Oficinas de Transformación Comunitaria y crear "una mesa de diálogo" con todos los partidos representados en las Cortes de Aragón.

"Es un asunto de capital importancia" porque "de la energía dependen muchos de los éxitos de la Comunidad en el futuro", como el abaratamiento de la energía, por lo que es necesario "un gran acuerdo" que aporte perdurabilidad a las medidas.

LIDERAZGO

"En los últimos años Aragón ha alcanzado posiciones de liderazgo en materia de producción de energías renovables" ya que "el cierzo y el sol, antiguas maldiciones, se han convertido en una verdadera bendición". Ahora, la Comunidad produce un volumen "muy alto" de megavatios, lo que "requiere un ejercicio de reflexión para encauzar algunas cuestiones que podían estar un tanto descontroladas", ha proseguido diciendo Javier Lambán.

El objetivo es que "se democratice el gran potencial que tiene Aragón de producción de renovables, que va a tener más en el futuro" para "beneficiar a toda la población", de manera que "el beneficio no esté sometido a las grandes compañías, como ha sido lo tradicional, sino que cada vez esté más cerca del consumidor, con el consiguiente abaratamiento y control del mismo".

Lambán también ha fijado como objetivos la contribución a la lucha contra el cambio climático, acelerando la transición energética, así como el impulso a la competitividad económica, "no solo facilitando energía barata a la industria, sino produciendo sin perjudicar a otros sectores, como la agricultura o el turismo, los derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente".

TERRITORIO

Javier Lambán ha comentado que algunos proyectos "encuentran una resistencia importante" en el territorio, lo que el Gobierno autonómico "contempla con preocupación" porque "no parece razonable que el desarrollo de las renovables sea a costa de la agricultura y el turismo, a costa de suprimir cultivo, de alterar regadíos y concentraciones parcelarias", lo cual "parece un contrasentido".

El presidente aragonés ha aseverado: "Las líneas de alta tensión no me emocionan nada, no me hacen ninguna ilusión", tras lo que ha indicado que en ocasiones hay "un exceso de celo" por parte de algunos colectivos del territorio, pero en otros casos "tienen toda la razón de su parte", lo que el Gobierno regional "va a tratar de convertir en normas" sobre las autorizaciones de parques de renovables, para que "transcurran por el cauce de lo razonable". Ha manifestado que la presencia de la FAMCP asegura la participación de las plataformas del territorio.