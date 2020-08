Lambán señala que su Gobierno presentará el plan sobre el inicio de curso la semana que viene

NUÉVALOS (ZARAGOZA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que el plan del Ejecutivo para hacer frente a todos los escenarios que se puedan prever durante este curso escolar marcado por la pandemia del coronavirus se conocerá la semana que viene.

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita al Monasterio de Piedra, donde ha evidenciado que el coronavirus va a impedir que el curso escolar se desarrolle con normalidad. Lambán ha detallado que el plan para el inicio del curso fue "prácticamente cerrado en junio", pero "a lo largo del verano ha tenido que ser modificado y rectificado para acomodarlo a la situación epidemiológica de la Comunidad".

"Ahora se parte de la base de que en el comienzo del curso las cifras de contagio diarios serán menores que la actual, ojalá no me equivoque, pero en todo caso, y por razones obvias, logísticas y de preparación de todos los protocolos y de todas las respuestas a las situaciones, yo diría que no más allá de mitad de la semana que viene el consejero de Educación dará a conocer los pormenores de cómo se va a comenzar el curso", ha contado.

El presidente de Aragón ha mencionado que uno de los problemas "más serios" es la conciliación para aquellas familias que tienen niños en las etapas más tempranas. Por eso, se está buscando, "en la mayor medida posible", que la educación sea "entera y verdadera presencial".

"Ahora bien, estamos seguros de que tarde o temprano habrá brotes, que habrá que cerrar aulas, que habrá que cerrar incluso algún colegio, y que eso, además de los quebrantos que produzca sobre la salud --aunque ha recordado que los pequeños "prácticamente siempre son asintomáticos"-- y sobre la educación", plantea una cuestión "difícil de resolver" como la de la conciliación laboral y familiar "sin perjudicar al padre o a la madre".

En este punto, el jefe del Ejecutivo aragonés ha recordado que este jueves hay una reunión de su Gobierno con los agentes sociales --CCOO, UGT, CEOE y CEPYME--, en el marco de la Mesa del Diálogo Social, para hacerles partícipes del comienzo del curso.

Lambán ha opinado que deberían habilitarse fórmulas para la conciliación que permitieran a uno de los padres quedarse en casa si un aula ha de cerrarse por casos de la COVID-19 de forma temporal, aunque ha recordado que es algo que "compete fundamentalmente al Gobierno de España".

COMEDOR

El presidente autonómico se ha reafirmado en la posibilidad de utilizar las aulas como comedores para evitar la propagación del coronavirus. Ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando en distintas medidas que se puedan tomar para la vuelta a las aulas.

"Aragón cuenta con un servicio de educación pública, con un servicio de sanidad y con unos servicios sociales espléndidos, que se están enfrentando a una dificultad absolutamente inesperada y colosal, y cuando hablo de que el servicio de comedor, en vez de hacerse en un espacio en común, se haga en las aulas no estoy emitiendo ningún tipo de opinión personal, sino que estoy trasmitiendo lo que diariamente les estoy oyendo a ellos, que me parecen, además, opiniones bastante bien fundamentadas", ha detallado.

Lambán ha remarcado que se está trabajando en este tipo de medidas "todos estos días" y que "los protocolos están bastante bien establecidos" y "fundamentados". "Educación tiene claro lo que ha de hacer" y, en última instancia, debe someterse "a los criterios y a los dictados de sanidad, y en esa especie de tensión dialéctica es en la que se está preparando el curso".

DE LA MANERA MÁS NORMAL POSIBLE

El presidente de Aragón ha expuesto que, "desde el principio, tanto Aragón, como el resto de las comunidades autónomas y el propio Ministerio, apostamos porque el comienzo del curso se produjera de la manera más normal posible, es decir, aproximándose lo más posible a la normalidad fijada o estandarizada por los cursos pasados".

"Eso pasa, por pura eficacia didáctica, por la presencialidad de los alumnos en la escuela, que además en el caso de los más pequeños, y por razón de la conciliación de la vida laboral y familiar de sus padres, requiere que todo el periodo y todo el horario lectivo transcurra en las aulas, en el colegio, y pasa por una cierta flexibilización en algún curso de la ESO y en el Bachillerato".

Lógicamente, ha añadido, todo está "muy condicionado" por la evolución de la pandemia. Lambán ha reconocido que la región va a llegar a septiembre "con niveles todavía altos de contagio, de PCR positivos, a pesar de que la curva es claramente descendente, o al menos así se va percibiendo en las últimas fechas y, por tanto, tendremos que estar pendientes de esa evolución".

"Ojalá llegue un momento a lo largo del año en el que nos hayamos quitado de encima el virus y contagios, para recuperar una normalidad absoluta, pero me da la impresión que a lo largo del curso 2020-2021 esa normalidad no se va a producir" y "hasta que no haya vacuna, tratamientos antivíricos efectivos, vamos a tener que convivir con esta realidad y absolutamente todas las actividades públicas y privadas se van a tener que someterse a ella", ha agregado.

VUELTA A LA NUEVA NORMALIDAD

Al ser preguntado por la vuelta a la nueva normalidad de las tres comarcas que permanecen en fase 2 --Comarca Central, Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca--, Lambán no ha querido hacer ningún vaticinio: "No se puede saber porque hay alguna que podría ser inminente su vuelta a la normalidad, pero si algo nos estamos acostumbrando es a ser cada vez más cautos, más precavidos, y a tomar medidas de esa naturaleza solo cuando se está absolutamente seguro de que no va a tener efectos contraproducentes".

Lambán ha mencionado que, en principio, se está viendo que la curva es descendente, que los PCR cada vez detectan menos positivos y que muchos son asintomáticos. "Estamos comprobando que los mecanismos que hemos puesto en marcha para hacer el seguimiento del aislamiento, que en muchos casos es, por diversas razones, difícil, están funcionando bien".

En el caso de Zaragoza, ha recordado que se está actuando con equipos en el barrio Delicias para controlar los aislamientos: "Todo esto va dando resultado, estamos satisfechos en ese sentido, la curva de hospitalización también está dando un respiro, y eso nos permite ser medianamente optimistas. Pero cada vez que digo esto rápidamente me corrijo y digo que hay que ponerlo todo entre comillas, entre paréntesis, de la misma forma que el virus nos sorprendió en verano porque nadie esperaba este rebrote en pleno verano, lo que se puede decir un día concreto puede caer por tierra al día siguiente".