Lambán sitúa a los jóvenes y la pobreza infantil en el centro de las políticas sociales de su próximo gobierno

Publicado 19/05/2019 17:07:59 CET

Pilar Alegría dice que sigue siendo "fundamental" la movilización de cara al 26 de mayo para frenar a las tres derechas

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha situado a los jóvenes y la pobreza infantil en el centro de las políticas sociales de su próximo gobierno.

"Nuestra prioridad en políticas sociales es la de combatir la pobreza infantil, así como la emancipación de los jóvenes respecto a las familias con las que tienen que vivir por falta de recursos propios, siendo la vivienda otra de las grandes prioridades". Así se ha manifestado en un encuentro joven en el que ha estado acompañado la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, y el secretario general de JSE, Omar Anguita. El secretario general de Juventudes Socialistas de Zaragoza, Dani Martín, ha presentado el acto, en el Parque Delicias.

Lambán ha defendido así su apuesta por recuperar y potenciar el talento joven y por generar nuevas oportunidades en la Comunidad. Además, ha insistido en que su gobierno ha situado a este colectivo en el centro de todas sus políticas durante estos cuatro años con el objetivo de que pudieran desarrollar un proyecto de vida y se enfrentaran a un futuro con oportunidades y que lo seguirá haciendo si gobierna.

Así, ha afirmado que se ha empezado a trabajar en una línea en la que hay que perseverar "en la próxima legislatura", ha apuntado que se han ampliado "mucho" los ciclos y los grados la formación profesional dual, "como la mejor manera de introducir a los jóvenes en el mercado laboral". En concreto, en esta legislatura más de 23.000 personas se han matriculado en alguno de los ciclos ofrecidos, lo que supone una cifra "récord".

En este sentido, el candidato ha señalado "el éxito que están teniendo nuestros programas de formación profesional, con, aproximadamente el 70 por ciento de los alumnos colocados al terminar su ciclo correspondiente".

Además, ha recordado su compromiso con "el Campus de la Formación Profesional Digital para habilitar a los jóvenes, en los conocimientos de la era digital y en los de la industria 4.0, que ya son requeridos por muchas industrias aragonesas" con la confianza de que "cuando tengamos una cantera importante de jóvenes formados en esas materias, se convertirán en sí mismos en un factor de atracción de inversiones, de atracción de empresas".

Lambán ha insistido en que su gobierno ha situado a este colectivo en el centro de todas sus políticas durante estos cuatro años con el objetivo de que pudieran desarrollar un proyecto de vida y se enfrentaran a un futuro con oportunidades.

"En los debates que ha habido en los últimos días, y oyendo a lo que dicen los líderes políticos del resto de las formaciones, a mí me asombra que anuncien como propuestas novedosas políticas que el Gobierno de Aragón lleva ya cuatro años haciendo, con lo cual lo que se pone de manifiesto que no tienen propuestas de futuro y que están tan absolutamente desinformados de lo que ocurre en Aragón, que ni siquiera sabe lo que ha hecho el gobierno que he tenido el honor de presidir", ha relatado.

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

Javier Lambán ha detallado que se ha puesto en marcha un Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven dotado con 90 millones y que incluye 35 medidas que permiten incorporar a los menores de 35 años al mercado laboral. Como ha dicho "nos han permitido reducir el paro juvenil a mucha mayor velocidad que en el resto de España".

Ha concretado que se han puesto en marcha ayudas para la modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores de las que se han beneficiado 1.500 personas y se han convocado nuevas ayudas para jóvenes cooperantes por valor de 90.000 euros. Las ayudas al alquiler --para facilitar la emancipación y por valor de 2 millones de euros-- están en fase de resolución.

También ha empezado a dar sus frutos el Plan de Retorno del Talento Joven Aragonés que se aprobó en octubre del año pasado y que está dotado con 2,5 millones. Ya se han inscrito casi un centenar de personas y se ha conseguido que más de una decena hayan retornado a nuestra tierra.

La apuesta del Gobierno de Lambán no solo se ha centrado en recuperar el talento emigrado y generar nuevas oportunidades, sino que también se ha promovido la igualdad entre los más jóvenes y en todo el territorio.

"Uno de los logros de gobierno, y que tiene que ver con los jóvenes, es haber multiplicado por diez el número de becados en la Universidad, pasando de 232 en la época de Rudi, a 2.300 en la época actual".

Asimismo, ha apuntado que las nuevas becas universitarias han pasado de un presupuesto de 275.000 euros en 2015, a 3,2 millones en esta legislatura y de 223 becas a 2.400. En esta línea se aprobó una bonificación del 50 por ciento de la matrícula para los universitarios que aprobaran al menos el 50 por ciento de los créditos matriculados en el curso anterior. "Lanzamos esta idea de bonificar las matrículas en este curso que estamos viviendo en este momento para beneficiar a 10000 estudiantes aragoneses".

UN GOBIERNO DE PROGRESO

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, ha considerado que la de su partido es "la única fuerza que puede liderar un gobierno de progreso para la ciudad y también para la comunidad autónoma y ahí los jóvenes tienen que ser los principales protagonistas, nosotros lo tenemos muy claro y, por eso, hemos hecho un programa electoral pensando en ellos".

Así, ha opinado que se refiere a una "política importante en materia de viviendas con más de 2000 viviendas de alquiler y con alquileres asequibles, entre 200 y 300 euros". En esas políticas, añade, "hablamos de esa alianza estratégica de la Universidad de Zaragoza con todo nuestro sistema de I+D+I que sobre todo se favorezca empleos de calidad para aquellos jóvenes que se tuvieron que marchar de Aragón de Zaragoza, puedan regresar".

Alegría ha añadido que su programa "está perfectamente imbricado en políticas de igualdad y para erradicar con todas nuestras fuerzas y con todos los recursos, la violencia machista la violencia de género de Zaragoza y de y de Aragón".

LLAMAMIENTO A LOS ZARAGOZANOS

La candidata por el PSOE a la Alcaldía de Zaragoza ha visitado esta mañana el barrio de Garrapinillos, donde ha dicho que aunque las encuestas dan ventaja a los socialistas en Zaragoza y en Aragón, "sigue siendo fundamental la movilización de cara al 26 de mayo para frenar a las tres derechas".

Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a los zaragozanos, "para que esa ola de ilusión y optimismo que apostó por la España de progreso que defiende el PSOE y Pedro Sánchez, llegue ahora a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma.