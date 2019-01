Lambán, tranquilo ante la llegada la crecida ordinaria del Ebro a Aragón

Publicado 26/01/2019 13:18:02 CET

GALLUR (ZARAGOZA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que está tranquilo ante la crecida ordinaria del Ebro que este fin de semana se registrará en Aragón. En principio, no se espera que esta avenida produzca afecciones importantes.

"Hace muchos años que me mantengo bien informado lo que ocurre en el Ebro, desde mis tiempos de presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y me fío fundamentalmente de los alcaldes de la ribera. Hablar con el alcalde de Novillas, con el alcalde Pradilla, con los alcaldes de aquí y obtener palabras de tranquilidad me da tranquilidad", ha detallado Lambán.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zaragozana de Gallur, en la Ribera Alta del Ebro, donde se encuentra realizando una visita a la ampliación del polígono industrial Monte Blanco.