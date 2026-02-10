Laura Vergara (Sumar) toma posesión de su escaño en el Congreso en sustitución de Jorge Pueyo (CHA)

La diputada de Sumar Aragón en el Congreso, Laura Vergara, en el día de su toma de posesión. - SUMAR

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Laura Vergara, número dos de la lista de Zaragoza de la coalición Sumar en las elecciones generales de julio de 2023, ha tomado posesión este martes de su acta como diputada en el Congreso, en sustitución de Jorge Pueyo, que pasará a encabezar el grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón tras doblar su representación en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, pasando de tres a seis escaños.

Vergara llega a la Cámara Baja con la "clara vocación política" de "contribuir a reactivar la unión de las izquierdas y reforzar una acción parlamentaria útil para la clase trabajadora, los movimientos sociales y el conjunto del país", han informado desde Sumar.

En el acto de promesa del cargo, la nueva parlamentaria ha dejado claras las prioridades que guiarán su trabajo institucional: "Por ampliar derechos, por mejorar la seguridad vial de la comunidad ciclista y por el medio ambiente. Sí, prometo".

Un compromiso que "conecta la defensa de los derechos sociales con la transición ecológica y una movilidad sostenible, entendidas como pilares inseparables de un modelo de país más justo y habitable".

Laura Vergara formó parte de la candidatura de Sumar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ocupando el número dos de la lista por Aragón, ha apoyado la candidatura de IU-Movimiento Sumar en las elecciones a Aragón donde se ha mantenido el escaño que tenía la formación, y asume ahora el acta de diputada tras la salida del aragonesista Jorge Pueyo, a quien desde Sumar se ha agradecido el trabajo desarrollado en el Congreso y su aportación al proyecto colectivo.

Desde Movimiento Sumar Aragón han subrayado que la llegada de Vergara al Congreso supone también una oportunidad para "avanzar en la recomposición del espacio de la izquierda transformadora, apostando por la cooperación, el diálogo y la construcción de alianzas amplias frente a las políticas neoliberales y reaccionarias".

"La unidad de las izquierdas no es una consigna, es una necesidad para defender derechos, frenar los retrocesos y abrir nuevos horizontes de esperanza para la mayoría social", han señalado.

La nueva diputada aragonesa se incorpora así al Congreso de los Diputados con el objetivo de "poner la institución al servicio de la gente, defendiendo una agenda que sitúe en el centro a las personas, la justicia social, el feminismo y el ecologismo, y que refuerce la transformación y el encuentro entre las fuerzas del cambio".