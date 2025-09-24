Ledesma (PP) destaca que el futuro de Aragón es "esperanzador y brillante"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha asegurado que el discurso del presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el Debate del estado de la Comunidad ha sido "sólido y solvente" y que ha dibujado un futuro "esperanzador y brillante" para Aragón, que ya está atrayendo a más trabajadores "de los que antes se iban".

Así ha resumido Ledesma el discurso del presidente del Gobierno aragonés, del que ha destacado los 57.000 millones de euros de inversiones anunciados para la Comunidad, que se reflejarán en puestos de trabajo, en incremento del Producto Interior Bruto (PIB) y en ingresos vía impuestos para financiar "una mejor sanidad pública, una mejor educación y unos mejores servicios sociales, unas mejores carreteras o una mejor vivienda".

"Estamos entre las Comunidades Autónomas de España que más trabajadores atraen y estamos ya en unas cifras de paro históricamente bajas", ha remarcado el diputado del PP, quien ha insistido que "ya se empieza a notar el gran futuro que tiene Aragón" y que es "evidentemente" gracias a la labor del Gobierno de Azcón.

Frente a ello, ha expresado que le ha llamado la atención la ausencia en el Parlamento de la secretaria general del PSOE Aragón, la ministra de Educación, Pilar Alegría, a la que ha reprochado que "ha preferido estar en Madrid hoy", lo que demuestra que lo que le importa es "Madrid, su carrera política y medrar en el 'cerdansanchismo', que es quien la ha puesto aquí para controlar el Partido Socialista, no para mejorar la vida de Aragón y de los aragoneses".

Por otro lado, Ledesma ha criticado la "falta de aplausos" de los diputados del PSOE en el momento en el que Azcón ha anunciado la concesión al expresidente Javier Lambán del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales a título póstumo.

Ha recibido esta actitud "con gran tristeza" ya que "todos los diputados del Partido Socialista" fueron incluidos en las listas electorales al amparo de Javier Lambán, "y el Partido Socialista se ha quedado mudo, no ha aplaudido, no ha hecho ningún gesto, como si no fuera con ellos, como si Javier Lambán no tuviera absolutamente nada que ver con los diputados del grupo socialista".