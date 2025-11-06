Ledesma (PP) recuerda que el PSOE pagó nóminas del Salud con fondos covid y resta importancia al aviso de la AIReF

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha rechazado las acusaciones del PSOE a cuenta del último informe de la AIReF y les ha recordado que son el partido que pagó nóminas del Salud con fondos covid y hoy, "salen aquí rasgándose las vestiduras porque el informe dice lo que lleva años diciendo, que el conjunto de las comunidades autónomas tiene un exceso de gasto. Si tan preocupado está el portavoz del PSOE le invito a que relea el informe del año 2022 y vea las consecuencias de la nefasta gestión de su partido al frente del Gobierno de Aragón".

El portavoz popular ha recordado que uno de los compromisos esenciales del presidente Azcón fue recuperar nuestros servicios públicos, esos que el PSOE dejó al borde del colapso.

"Es la prioridad y en eso vamos a seguir trabajando, si hay más gasto es porque hay más médicos --a los que se les ha pagado la carrera profesional que el PSOE comprometió y no cumplió--, porque hay más profesores -mejor pagados, que el PSOE los dejó como los peores pagados de España- y mejores prestaciones en nuestros servicios sociales".

Ledesma ha señalado que lo importante es acometer una reforma de la financiación autonómica que sea justa con Aragón. "De todo eso el PSOE de Pilar Alegría no quiere hablar, ellos defienden una financiación privilegiada para Cataluña que supondría 230 millones de euros para Aragón, defienden esa mal llamada condonación de la deuda que es un negocio muy bueno para el independentismo radical y un lastre para los aragoneses. Y todo sin que la ministra aragonesa dé la cara ni defienda por una vez a Aragón en el Consejo de Ministros, esa es la verdad".

CRITICA EL DIFERENTE TRATO ENTRE REGIONES

El portavoz del grupo popular en las Cortes ha calificado de "cínicos" a los socialistas aragoneses, porque si tan preocupados están por el gasto es incomprensible que sigan defendiendo que el Gobierno de Sánchez pague el 50 por ciento de la dependencia a Cataluña y el País Vasco y se niega a pagarla a los aragoneses; o que se niega a que Sánchez nos devuelva los 87 millones de euros que nos quitó por ser una comunidad con problemas de despoblación, "tampoco les oímos nada de la financiación autonómica que necesita Aragón".

"Hoy el PSOE ha vuelto a dejar una cosa clara, los aragoneses ni pueden contar con ellos ni con su jefa y ministra aragonesa Pilar Alegría, la misma que hoy ha vuelto a pasar por Aragón sin responder a los periodistas, la misma que tiene tiempo para comer con un político cesado por denuncias de acoso sexual pero no encuentra tiempo para dar respuesta a los aragoneses", le ha reprochado.