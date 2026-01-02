Ledesma (PP) replica a Alegría (PSOE) que debe aclarar la "corrupción" en su partido y los "agravios" a Aragón

Archivo - El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría debe aplicar en su propio partido la "limpieza" que exige a todos de cara a las próximas elecciones del 8 de febrero y explicar la "corrupción" en torno a su partido y los "agravios" del Gobierno de España de Pedro Sánchez a la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, Ledesma ha afirmado que Aragón "tiene talento y capacidad de sobra" para transformar los "retos" que encara en "una mejor calidad de vida para los aragoneses".

Se ha dirigido a Pilar Alegría para decirle que "está muy bien que recorra Aragón porque ha estado en el Ministerio de Educación y ha sido portavoz del Gobierno de España y se ha dedicado a dar la espalda a Aragón y le animamos a que vea que no puede seguir creando agravios a Aragón".

"Tiene que cambiar esa visión que trae de Madrid respecto de Aragón y los aragoneses", ha continuado. Ledesma ha afirmado que el PP "es limpio, hace campañas limpias desde siempre, lleva desde 2023 trabajando por mejorar la vida de los aragoneses y la actitud del Gobierno de Aragón es de decir la verdad, de limpieza por los aragoneses", ha dicho, en referencia a la propuesta de la candidata socialista de un compromiso por una campaña limpia, sin "insultos, ataques personales, insidias o falsedades".

Ha añadido: "Para tener una campaña limpia es importante que Alegría se dirija a los aragoneses y diga también ella la verdad". Para Ledesma, "el mayor ejercicio de limpieza es que nos diga qué pasa con la financiación autonómica, que nos aclare por qué prefiere privilegiar a Cataluña y agraviar a Aragón", apuntando que con el acuerdo para financiar a Cataluña Aragón sufrirá un recorte de 233 millones de euros.

El portavoz del PP ha reclamado a la dirigente del PSOE que explique "qué pasa con las infraestructuras paralizadas desde que Sánchez está en el Gobierno", mencionando la prolongación de la A-68 o la conclusión de los trabajos en los pantanos de Yesa y Mularroya. También por qué no se ponen en marcha las cercanías ferroviarias Huesca-Zaragoza.

EXPLICACIONES AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Ledesma ha preguntado por qué el Gobierno de España no paga a Aragón el 50% de la atención a la dependencia, como sí lo paga a Cataluña y País Vasco, indicando que hay un "agujero" de 450 millones de euros.

"También por qué está empeñada en limitar la potencia eléctrica de Aragón, por qué prefiere privilegiar el cuponazo energético al País Vasco", ha continuado el diputado del PP, quien se ha quejado de que el Gobierno de España ceda suelo del Estado a Cataluña para construir vivienda pública y no al Gobierno de Aragón.

"No vale la impostura, valen los hechos y exigimos a Alegría que dé la cara para decir la verdad", ha proclamado Fernando Ledesma, "que explique qué sabe de la trama de corrupción en torno al PSOE, con algunas ramificaciones en Aragón, y que dé la cara ante los escándalos de acoso laboral y sexual que se están dando en el PSOE".

"Sigue sin aclarar por qué y para qué comió con Paco Salazar", ha continuado Ledesma, añadiendo que Alegría, desde el Gobierno de España, "ha sido portavoz del ataque a jueces y periodistas, y debería explicar por qué, y ha sido portavoz de los bulos contra la Guardia Civil".

"La limpieza y el respeto empiezan por uno mismo, que no deje pasar ni un minuto más y dé explicaciones", ha exigido Ledesma a Pilar Alegría.