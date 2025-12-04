Un libro y dos conciertos, homenaje de la DPZ al músico Ramón Borobia

La DPZ presenta los actos organizados en homenaje a Ramón Borobia. - EUROPA PRESS

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha presentado este jueves los actos con los que rendirá homenaje a Ramón Borobia Cetina, compositor, organista y fundador de la Banda del Hogar Pignatelli, actual Banda de la DPZ. Estas actividades coincidirán con el 150º aniversario de su nacimiento.

Para conmemorar esta efeméride, la institución provincial ha organizado diferentes actividades que se desarrollarán entre el 9 y el 13 de diciembre. La edición de un libro, obra de Alfredo Collado y Francisco Martínez, y la realización de dos conciertos. Ambos serán de acceso libre hasta completar aforo y abrirán sus puertas treinta minutos antes de cada actuación.

A la presentación de estás jornadas han acudido la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, los autores del libro, Francisco Martínez y Alfredo Collado, y el director de la Institución 'Fernando el Católico', Carlos Forcadell. Un nieto del músico Borobia ha querido agradecer la labor de la Diputación en la recuperación de las obras de su abuelo que permitirán transmitir su herencia a sus familiares y esperan que este legado "dure muchos años más".

El texto, que recoge el repertorio musical del compositor y profesor zaragozano, ligado con la institución durante casi 50 años, cuenta con dos tomos en el que se han recopilado 35 de sus partituras guardadas en el Archivo de la DPZ, así como recuerdos y fotografías. Además, la edición ha corrido a cargo de la IFC y se presentará el 9 de diciembre a las 19.00 horas en el antiguo salón de plenos de la DPZ.

"No ha sido una tarea fácil por las partituras, pero ha sido toda una satisfacción", ha recalcado el presidente de la IFC, Carlos Forcadell. "Tenemos el legitimo orgullo de ser depositarios del patrimonio musical aragonés".

Además, también se han organizado dos recitales en los que se podrán escuchar muchas de las obras de Borobia. El primero de ellos tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 19.00 horas, en el antiguo salón de plenos de la DPZ (calle Cinco de Marzo, 8), y correrá a cargo del Grupo Instrumental de la Diputación de Zaragoza.

El segundo se celebrará el sábado 13 de diciembre a la misma hora, en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, con la 'Banda de Música de la Sierra de Algairén'.

RAMÓN BOROBIA CETINA

Nacido el 15 de febrero de 1875 en Zaragoza, Borobia ha sido uno de los músicos más importantes que ha dado Aragón. Llevó la dirección del Orfeón Zaragozano, fue maestro organista de la capilla del Pilar y de la iglesia de San Pablo, director y profesor de la Escuela de Música de Zaragoza y del Conservatorio Oficial así como líder de la 'Banda de Música de la Diputación de Zaragoza'.

Compuso obras de género didáctico, festivo, lírico, religioso, pasodobles, bailables, obras de cámara e himnos para bandas reconocidas. Aunque, quizá, sea más conocido por haber compuesto la célebre 'Jota de los toros' que se toca a la salida del sexto astado en la plaza de la Misericordia.

El fundador de la banda del Hogar Pignatelli dedicó buena parte de su vida a enseñar música a los asiliados del Hospicio Provincial. Uno de los autores del libro, Francisco Martínez, ha resaltado su labor docente en la formación musical que permitió "a los chavales" ganarse la vida profesionalmente y labrarse un futuro de manera profesional.

Además, Borobia fue Caballero de Nuestra Señora del Pilar', miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y estaba en posesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

Dirigió la Banda de la Academia Provincial de Música desde 1906 a 1945. En 1931, en conmemoración de su 25° aniversario como director de la 'Banda de Música del Hospicio', la Diputación de Zaragoza le homenajeó, obsequiándole con una batuta con incrustaciones de plata y una fotografía en cuyo marco se encuentra una placa con una dedicatoria de los alumnos asilados. En 1946 la DPZ le concedió la Medalla de Plata de la Provincia, en reconocimiento a su extraordinaria labor.

GRUPO INSTRUMENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Con origen en la 'Banda Provincial de Música' es un conjunto camerístico y la única agrupación musical profesional aragonesa, de carácter civil y público, que tras las últimas oposiciones de profesor músico convocadas en 1985, llegó a contar con una plantilla integrada por el director y 43 músicos.

Entre sus objetivos se encuentran los de fomentar el estudio y la práctica musical en la provincia, al promover la creación de escuelas y agrupaciones musicales en sus municipios; recuperar y adaptar los repertorios de autores aragoneses para difundir sus obras, incluyéndolas en los programas que interpretan; e incorporar a estos los fragmentos musicales pertenecientes a dramas líricos y zarzuelas, inspiradas en obras de dramaturgos o comediógrafos de la comunidad autónoma.

El programa de recuperación y adaptación de música de autores aragoneses que desarrollan los integrantes del 'Grupo Instrumental de Música' desde el año 2018, ha conseguido reunir ya a más de medio centenar de compositores, revitalizando su obra interpretándola en los conciertos que ofrece en los municipios de la provincia, como mejor manera de contribuir a poner en valor este valioso patrimonio. Además, su actividad también comprende la realización de conciertos pedagógicos en centros de enseñanza, centros de día y residencias.

BANDA DE LA SIERRA DE ALGAIRÉN

Por otro lado, la 'Banda de Música de la Sierra de Algairén' es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la interpretación del repertorio sinfónico para banda y orquesta de viento. Está formada por unos 50 músicos, todos ellos o profesionales, o estudiantes de conservatorios y escuelas de música, o aficionados amateurs de largo recorrido. Está sostenida por la 'Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra' y por la 'Banda de Música de Cosuenda'.

El conjunto musical ha sido finalista en el certamen de pasodobles de la provincia de Zaragoza y ha actuado en diversos festivales y conciertos en diversos puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y las Islas Canarias. En abril de 2017, la banda participó en el 'Certamen Internacional de Bandas Vila de la Sénia'.

Además, participa como banda anfitriona en el 'Festival Nacional de Bandas de Música: Vientos de Algairén'. Ha sido dirigida por David Báguena desde su fundación hasta diciembre de 2022, por María del Barrio desde enero de 2023 hasta el 10 de septiembre de ese mismo año y desde entonces, está dirigida por José Antonio Bellido.