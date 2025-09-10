Licitadas las obras para ampliar el CPI Valdespartera III por 6,2 millones, con aulario de Secundaria y gimnasio abierto

En la imagen, recreación del aulario de Secundaria y gimnasio abierto del CPI Valdespartera III. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha licitado las obras para ampliar el CPI Valdespartera III, en la capital aragonesa, con un aulario de Secundaria y un gimnasio abierto, gracias a una inversión que supera los 6,2 millones de euros.

Las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas, hasta el próximo 8 de octubre (a las 14.00 horas), de acuerdo al anuncio publicado en la Plataforma de contratación del sector público.

Este centro, que cuenta en la actualidad con más de 900 alumnos, está ubicado en la calle El Jeque Blanco y se puso en funcionamiento en 2018 con cuatro vías de educación infantil (12 unidades), comedor, sala de usos múltiples y patio.

En 2019, finalizaron las obras de 12 unidades de Primaria y en septiembre de 2022 entraron en funcionamiento otras 12 unidades más para este nivel de enseñanza, dejándose el interior de la planta tercera sin acondicionar.

De cara al inicio del curso pasado, se habilitaron tres aulas en dicha planta para los grupos de ESO que ya estaban escolarizados en el centro. Ahora, se trata de transformar el centro de un CPI de 12 unidades de infantil más 24 unidades de primaria en otro de 9 unidades de infantil, 18 de primaria más 16 de secundaria, dado que en los tres últimos cursos escolares se ha consolidado como un centro de tres vías.

En su construcción, ya se contempló que los aularios de Infantil y Primaria fueran fácilmente conectables, de modo que Primaria incorpore las aulas excedentarias de infantil, y a su vez las aulas sobrantes de primaria, junto con las ubicadas en la ampliación que ahora se va a acometer, conformen el aulario de Educación Secundaria.

Para ello, se va a ampliar el aulario existente, desde la planta baja hasta la tercera, de acuerdo al proyecto elaborado en su día por The Molino Proyectos. En planta baja se creará una nueva salida al patio, un nuevo acceso con comunicación directa a la calle El Mago de Oz y se ampliará el aparcamiento existente.

En ella, se dispondrá la biblioteca y espacio multiusos, la zona de dirección del ciclo de secundaria, conserjería y reprografía, además de varias aulas con la orientación hacia el patio.

En las plantas primera y segunda se distribuirán las aulas polivalentes y hacia el norte se dispondrán el laboratorio y el aula de tecnología.

En la tercera, se concentrará la zona de profesorado, con varios departamentos didácticos y la sala de profesores. Esta planta se conecta con la zona ya ejecutada para el inicio de la obra de ampliación de secundaria, que consta de 3 aulas de 60 m2 cada una.

Con objeto de ampliar los metros cuadrados de patio, se urbanizará parte de la parcela contigua, separada de la actual parcela que ocupa el CPI Valdespartera III por una calle peatonal. Dentro de la ampliación del patio se construirá un gimnasio abierto.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez se adjudiquen, será de 12 meses. Mientras duren las obras de ampliación será necesario mantener las 5 aulas prefabricadas que se han instalado para el inicio de este curso en la zona del aparcamiento del centro educativo. Asimismo, para el curso 26/27 será instalarán otras 5 aulas modulares, que se desmontarán cuando esté finalizada la infraestructura.