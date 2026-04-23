Licitadas las obras de renaturalización de los patios de dos colegios en el marco del proyecto europeo CARDIMED

Recreación virtual del proyecto del CEIP Vadorrey Les Allées. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha licitado las obras de renaturalización y transformación de los patios de los colegios María Moliner y del CEIP Vadorrey Les Allées de Zaragoza por un importe total de 239.941 euros y con el objetivo de mejorar su adaptación a las altas temperaturas. Los trabajos, que se ejecutarán en dos lotes independientes con un plazo máximo de dos meses cada uno, cuentan con financiación del programa Horizonte Europa a través del proyecto europeo CARDIMED y deberán estar concluidos antes del 15 de diciembre de 2026.

Aragón participa en el proyecto CARDIMED, financiado por la Unión Europea dentro del programa Marco Horizonte Europa, como uno de los nueve sitios de demostración seleccionados en el Mediterráneo. La Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón forma parte de este consorcio internacional junto a la Fundación CIRCE y más de cincuenta socios de distintos países europeos.

En el ámbito urbano, el proyecto centra su actuación en colegios situados en zonas vulnerables a las olas de calor, donde se realizó un diagnóstico inicial que incluyó el estudio del estado actual de los patios y simulaciones de confort térmico.

De los seis centros analizados, el CEIP María Moliner y el CEIP Vadorrey Les Allées fueron seleccionados para instalar sensores que han medido durante un año variables como temperatura, humedad y radiación solar.Una vez ejecutadas las obras, los sensores continuarán registrando datos para medir los efectos reales de las soluciones basadas en la naturaleza. Este enfoque permitirá comparar la situación antes y después de la renaturalización y determinar en qué medida disminuyen las temperaturas y mejora el confort térmico, convirtiendo a Aragón en referente mediterráneo en este ámbito.

La participación en este programa por parte del Gobierno de Aragón surge de su experiencia previa con el programa de educación ambiental Patios X El Clima del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, en cuyo marco se redactaron los proyectos de ejecución de ambos centros. Ambos colegios fueron seleccionados en la fase piloto de CARDIMED, que parte de la premisa de que la infancia es un colectivo vulnerable ante las altas temperaturas y que renaturalizar los espacios escolares es una necesidad para paliar sus efectos.

El contrato se divide en dos lotes. El lote 1, correspondiente al CEIP María Moliner, tiene un presupuesto de licitación de 112.830 euros, mientras que el lote 2, para el CEIP Vadorrey Les Allées, asciende a 127.110 euros. La apertura de ofertas está prevista para el 5 de mayo de 2026 y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 3 de mayo. Con el fin de minimizar las interferencias con la actividad lectiva, la ejecución de los trabajos se realizará, siempre que el calendario de adjudicación lo permita, durante los meses de verano, coincidiendo con el período no lectivo.

CEIP María Moliner

En el CEIP María Moliner, situado en el Camino de Miraflores 10 de Zaragoza, las obras se centrarán en dos áreas del proyecto completo de renaturalización del patio: la Zona Cuña Bosque y una intervención en la Zona Limítrofe Norte.

La actuación principal en la Zona Cuña Bosque prevé la creación de una gran área boscosa mediante el aporte de tierras, la siembra de matorral y la plantación de árboles, con sendas de terrizo que conectan tres islas interiores diferenciadas: un aula exterior con mesas, pavimento de poda triturada y hoteles de insectos; un espacio de estar con grama y arbolado que incluirá una charca para anfibios de hasta 50 centímetros de profundidad como herramienta pedagógica, además de un zome (estructura arquitectónica tridimensional) de madera para cobijo y juego; y una zona manipulativa con arena de río delimitada por rollizos de madera.

Los caminos entre estas islas estarán pavimentados con terrizo peatonal e incluirán una fuente y papeleras de reciclaje para distintas fracciones de residuos.

La segunda intervención, en la Zona Limítrofe Norte, instalará un entramado ligero de madera en la zona del graderío para crear un sombreo vegetal corrido. Sobre la estructura, plantas trepadoras cubrirán el techado y se integrarán nebulizadores para mejorar el confort térmico en ese espacio, que el propio colegio ya utiliza como aula musical.

CEIP VADORREY LES ALLÉES

En el CEIP Vadorrey Les Allées, en la calle Alfonso Zapater Cerdán de Zaragoza, la intervención se concentra en la Zona de Actos, ubicada en la parte inferior del patio de primaria, y abarca tres actuaciones conectadas entre sí.La pieza central será una gran colina de hasta 1,5 metros de altura sobre la que se asienta un ágora con capacidad para entre 150 y 200 personas, con tres franjas de asientos escalonados y tres zonas de acceso. Una cubierta curva de madera en el lado oeste proporcionará sombra a través de plantas trepadoras, reforzada con nebulizadores. La propia colina albergará en su base un tobogán y en su lateral un poblado con tres tipis.

El acceso al patio se rediseña con una superficie de grama y la incorporación de una barrera de cinco árboles para la protección frente al viento, además de bancos curvos bajo el arbolado existente y una fuente. El espacio de tránsito tras la colina, que conecta con la zona deportiva, contará con pavimento de terrizo peatonal, un gran escenario de madera en el centro del ágora y una zona de refugio.