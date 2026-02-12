Licitadas las obras de reurbanización del entorno del estadio Ibercaja Romareda de Zaragoza por casi 3,6 millones - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana la salida a licitación de las obras ordinarias del entorno de La Nueva Romareda, que ejecutará el Consistorio por un valor de 3.595.528,55 euros, sin IVA, y un plazo de ejecución de 10 meses.

El proyecto contempla las obras del exterior, así como la reposición y desvío de los servicios municipales y externos de la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público y los pavimentos de la calle.

Los objetivos son mejorar la accesibilidad del espacio urbano y su integración con la plaza de Eduardo Ibarra y el paseo de Isabel la Católica, potenciar las zonas de encuentro social, crear la plataforma única de las calle anexas pacificando el tráfico, ampliar la anchura de las aceras favoreciendo la accesibilidad y la mejora de la redes de abastecimiento y saneamiento, así como, el alumbrado público.

Las obras supondrán el desmontaje y demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, el traslado de árboles, la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la renovación de los servicios municipales, un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano --bancos, alumbrado público y señalización--.

La renovación integral de la plaza cubre una superficie aproximada de 18.637,51 metros cuadrados en el entorno del estadio de La Romareda entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén.

Respecto a los viales de tráfico rodado y acceso a aparcamientos, en el diseño de la plaza se mantiene el tráfico rodado, aunque pacificado y elevado a cota cero, manteniéndose igualmente el acceso al aparcamiento Eduardo Ibarra y al Auditorio de Zaragoza.

ARBOLADO

La mayor parte de la plaza seguirá siendo de tránsito peatonal, para lo que se elegirá un pavimento tipo adoquín prefabricado, del formato actual del paseo de Isabel la Católica, de buena durabilidad, de fácil reposición y mantenimiento y aspecto adecuado.

En cuanto al arbolado y otros elementos, uno de los objetivos del diseño del espacio es mantener y mejorar la vegetación existente. Se conseguirá mediante el aumento de los alcorques existentes para mejorar el estado de las plantaciones ya existentes.

Las especies que se trasplanten serán los que se encuentren en el mejor estado, posibilitando su fácil trasplante. Además, en todo momento el diseño se ha realizado dando cumplimiento a la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Municipio de Zaragoza, lográndose un entorno accesible.

Respecto a la interconexión de espacios urbanos, se plantea que todo el ámbito funcione como extensión de un eje vertebrador de la ciudad como el paseo de Isabel la Católica, con el Hospital Universitario Miguel Servet y el Parque Grande José Antonio Labordeta hacia el equipamiento de La Romareda y la plaza de Eduardo Ibarra, en la que se encuentra el Auditorio.

Esta concatenación de equipamientos y espacios libres muestra la necesidad de que el espacio sea abierto y flexible para el peatón.