Lita Claver "La Maña", Manolo Royo y Luis Pardos, pregoneros de la Unión Peñista en las fiestas del Pilar 2025

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Peñista de Zaragoza, tras la decisión de la mesa de representantes, ha nombrado pregoneros de las fiestas del Pilar 2025 a la artista, Lita Claver "La Maña"; el cómico, Manolo Royo; y el productor de espectáculos de revista, Luis Pardos.

La elección de estos tres personajes para el pregón coral se debe a la "aportación a la cultura, al teatro, al humor, al arte y sobretodo por llevar el nombre de Zaragoza por toda la geografía española, dejándolo en lo más alto del panorama artístico y cautivando el corazón de todo el país".

Emilia Giménez, artísticamente y popularmente conocida como Lita Claver o "La Maña", nacida en el barrio de Tenerías de Zaragoza, comienza su carrera artística a los 5 años bailando por los bares de la ciudad. Cosecha sus primeros éxitos en la sala Oasis desde los 15 años, después se traslada a Barcelona triunfando en el Teatro Victoria y en El Molino como vedette.

En 1982, se va a Madrid a continuar su carrera en los teatros Muñoz Seca y Arnau --del que llega a ser accionista--. También graba diversas películas y series y ha sido pregonera de las fiestas del Pilar de Zaragoza en 2007.

EL HUMORISTA Y EL PRODUCTOR

El cómico Manolo Royo, también conocido como Manolito Royo, nace en Caspe (Zaragoza). Empieza su carrera humorística en el circo de los Hermanos Tonetti en 1970 para después dar el salto a la televisión participando en míticos programas como "Un, dos, tres... responda otra vez", "Está noche, fiesta", "Noche de fiesta", "La Revista", ..., y también en la serie de TV "Compuesta y sin novio" junto a Lina Morgan. Continúa en activo actuando en teatros y salas de fiesta.

Luis Pardos es productor de espectáculos de variedades y humorísticos de ámbito nacional con su compañía Producciones Teatrales Luis Pardos. Comienza su actividad en el mundo del espectáculo como titiritero y con el tiempo amplía su ámbito hasta llegar a producir espectáculos de revista, variedades, teatro musical o humor, entre otros géneros.

Tiene más de 40 años de experiencia en este sector, cuyo rasgo más distintivo es ser la única producción de Revista Clásica Teatral en España. Socio de la peña L'albarda, ha sido nombrado Ciudadano Ejemplar de Zaragoza y siempre contribuye con sus espectáculos a las fiestas del Pilar. Su empresa ha sido reconocida por su contribución a la cultura local, especialmente por mantener vivo el género de revista y variedades en Aragón.

Desde la Unión Peñista Zaragoza han agradecido "de todo corazón" su predisposición y compromiso para ser los pregoneros del año 2025, que tendrá lugar desde el balcón de UGT, en la plaza Santa Engracia el sábado, 4 de octubre, a las 18.00 horas. Asimismo, han mostrado su agradecimiento al sindicato por la cesión de las instalaciones para este evento festivo.