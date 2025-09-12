Llega a Puerto Venecia 'Spume Run 5K' la primera carrera de espuma de colores de la ciudad

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia acogerá el próximo domingo, 21 de septiembre, la 'Spume Run 5K', la primera carrera de espuma de colores que se celebra en Zaragoza, que servirá como experiencia no competitiva para encarar la vuelta al cole y decir adiós al verano a todo color.

Durante el recorrido, los participantes disfrutarán de 5 kilómetros con cuatro puntos de espuma de diferentes colores --todo ello con productos biodegradables--, cañones, batallas de agua, polvos Holi, música en directo y una gran fiesta final cargada de espuma y sorpresas. En total, cuatro horas de diversión, han informado desde Puerto Venecia.

Además, el evento está abierto a todas las edades y no requiere preparación previa, ya que no se trata de una prueba competitiva sino de una celebración colectiva en la que lo importante es pasarlo bien.

Las inscripciones ya están disponibles en la web del centro e incluyen camiseta oficial, mochila y dorsal. Los menores de 11 años deberán participar acompañados por un adulto inscrito.

Asimismo, la cita es 'pet friendly', permitiendo que las mascotas puedan sumarse a la carrera siempre que estén controladas y con bozal, en el caso de ser necesario.

Puerto Venecia se convertirá así en el escenario de una jornada que promete convertirse en uno de los grandes planes familiares y de ocio del final del verano en Zaragoza, ya que busca promover la actividad física como una experiencia compartida, inclusiva y lúdica, con especial atención a las familias y al público más joven.

"Queremos invitar a todo el mundo a disfrutar de esta experiencia que combina deporte, música y diversión. La Spume Run 5K no es una carrera al uso, sino una fiesta para todos los sentidos que llenará Puerto Venecia de energía, color y alegría", ha afirmad la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.