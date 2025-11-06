La localidad de Mirambel (Teruel) celebra el 30 aniversario del rodaje de 'Tierra y Libertad'

MIRAMBEL (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS) El municipio de Mirambel conmemora este fin de semana el 30 aniversario del rodaje y estreno de la película 'Tierra y Libertad', dirigida por Ken Loach, que situó a este pequeño pueblo del Maestrazgo en el mapa cinematográfico internacional. Esta película es una de las mejores películas de la Guerra Civil española y, con ella, Loach se consolidó como un referente del cine social europeo.

Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha preparado un completo programa de actos que combina historia, cine, cultura y productos locales, con el objetivo de revivir aquellos días de rodaje que transformaron la vida del municipio y atrajeron la mirada del mundo hacia sus calles empedradas y su patrimonio arquitectónico.

A lo largo de la jornada del sábado, vecinos, visitantes y cinéfilos podrán disfrutar de un variado programa que incluye recreaciones históricas de escenas del rodaje, charlas con expertos y participantes locales, proyecciones, y un mercadillo de productos de proximidad, coleccionismo y artesanía, que llenará de vida las calles del casco histórico.

"'Tierra y Libertad' marcó un antes y un después para Mirambel. No solo nos situó en el mapa del cine, sino que también reforzó nuestra identidad como pueblo que cuida su historia, su paisaje y su gente", ha subrayado la alcaldesa de Mirambel, María del Carmen Soler. "Celebrar este aniversario es una forma de rendir homenaje de nuevo al director y a todos aquellos que hicieron posible aquel rodaje y de invitar a quienes asistan a descubrir un pueblo que sigue tan auténtico y acogedor como entonces", ha agregado.

El consistorio ha destacado especialmente la implicación de los vecinos y de los recreacionistas del Ejército del Ebro, en la organización de los actos, que pretenden combinar el recuerdo cinematográfico con la puesta en valor del entorno patrimonial del municipio, que recibió el premio Europa Nostra a su rehabilitación en los años 80 por su excepcional conservación y belleza.

"Queremos que sea una fiesta abierta, participativa y emotiva. Que quienes vengan sientan la magia del cine, el calor de la gente y la autenticidad de nuestros productos locales", ha deseado Soler.

Se cuenta con la ayuda del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, con la colaboración de la Comarca del Maestrazgo. Además, el público de este evento y los visitantes de Mirambel pueden ver las escenas de la película en los lugares donde fueron rodadas a partir de una aplicación a través de un QR.