Loquillo, Pignoise, Los Rebeldes y Toni Peret lideran el Dipufest 2026 junto a una potente representación altoaragonesa

Acto de prensentación del Dipufest 2026 con el presidente de la DPH, Isaac Claver y el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, en representación de la localidad que este año acoge la cita musical impulsada por la DPH. - DPH

HUESCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Reconocidos artistas como Loquillo, Pingnoise, Los Rebeldes y Toni Peret compartirán el escenario del Dipufest 2026 en la segunda edición del festival itinerante impulsado por la Diputación Provincial de Huesca los días 10 y 11 de julio en el parque de La Pinada de Fraga.

El cartel oficial ha sido presentado este viernes por el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver; el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún; y varios de los artistas locales que participarán en esta edición.

Tras su estreno en Huesca, donde congregó a 5.500 personas, el festival da un nuevo paso en su vocación provincial y llevará al Bajo Cinca una propuesta abierta, intergeneracional y pensada para disfrutar de la música en directo en un entorno natural.

Es la apuesta de la DPH en su objetivo por "hacer provincia". El presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha indicado que subir al mismo escenario del parque de La Pineda de Fraga a artistas de reconocida trayectoria musical con el talento local es una apuesta de provincia.

"Hacer provincia, para nosotros, significa, llevar una propuesta cultural de primer novel a todo nuestro territorio y llevar esa propuesta con artistas consolidados a nivel nacional junto con artistas y el talento local que tenemos en la provincia", Claver ha dicho que "esta es la esencia del festival" y es que "somos el único festival que en un mismo escenario da la oportunidad de que el talento local que tenemos en la provincia comparta con todos nosotros su talento junto con aristas de primer orden".

La cita combinará grandes nombres del panorama nacional con bandas y proyectos nacidos en el Alto Aragón, reforzando una de las señas de identidad del Dipufest: acercar espectáculos de primer nivel al territorio y, al mismo tiempo, ofrecer escenario y visibilidad al talento local.

Se trata de una iniciativa que va más allá de la música y así lo ha resaltado el presidente de la DPH. "Este festival no sólo hace provincia a nivel cultural, también dinamiza la economía social, comercial y hostelera de cada territorio y en este caso, las plazas hosteleras de Fraga ya se están cubriendo y el Bajo Cinca estoy convencido de que alcanzará la práctica totalidad de sus plazas hoteleras llenas".

La primera jornada, el viernes 10 de julio, tendrá como gran protagonista a Pignoise, una de las bandas más reconocibles del pop punk español.

El grupo liderado por Álvaro Benito, junto a Pablo Alonso y Héctor Polo, llega al Dipufest en plena actividad, con nueva música y una gira que lo mantiene presente en festivales de todo el país. Su directo repasará canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones, como "Nada que perder", "Te entiendo" o "Todo me da igual". Ese mismo día, el escenario de La Pinada contará también con cuatro propuestas altoaragonesas: Mallazo, The Moorland, La Mochila de Pocholo y Caché.

MÚSICA DE LA TIERRA

Desde Monzón, Mallazo aportará su rock lúdico-festivo, marcado por una formación poco habitual en la que conviven trombón, trompeta y violín, y por una mezcla de influencias que va de la ranchera al metal y el blues sin perder la esencia rockera. También actuará The Moorland, formación binefarense reconocida como Mejor Grupo 2024 en los Premios de la Música Aragonesa.

Su propuesta, de estética oscura, elegante y poderosa, combina post-punk, rock Fraga alternativo, guitarras envolventes y atmósferas densas, consolidándose como una de las bandas aragonesas con mayor personalidad del momento.

El acento fragatino lo pondrán La Mochila de Pocholo y Caché. La Mochila de Pocholo llega con una propuesta fresca, festiva e irreverente, pensada para convertir el concierto en una celebración colectiva a través de versiones y clásicos del rock. Caché, por su parte, representa la conexión con las nuevas escenas urbanas y electrónicas.

El proyecto, impulsado por el fragatino Chelico junto a Caverg, se mueve entre la energía de club, el lenguaje urbano y una estética digital que ya está conectando con públicos jóvenes a través de plataformas como Spotify, TikTok y Shazam.

Jesús Pena DJ, animador en los partidos del CB Peñas, será el encargado de dar continuidad a la noche y ofrecer una sesión para todos los públicos.

LOQUILLO, VALOR SEGURO

El sábado 11 de julio será una noche especialmente orientada a los amantes del rock. Loquillo llegará a Fraga como uno de los grandes referentes de la música española, con una trayectoria de casi cinco décadas y un repertorio plagado de himnos.

El público podrá corear canciones como "Cadillac solitario", "El rompeolas" o "El ritmo del garaje", temas que siguen ocupando un lugar central en la memoria sentimental del rock nacional. La jornada contará también con Los Rebeldes, banda imprescindible para entender el rock and roll y el rockabilly en España.

La formación liderada por Carlos Segarra llevará a La Pinada canciones como "Mescalina", "Mediterráneo", "Un español en Nueva York" o "Mi generación", con el espíritu de una banda que convirtió el directo en una forma de celebrar el rock clásico con sello propio.

El cierre del Dipufest tendrá sabor remember con Toni Peret, locutor, DJ y productor musical considerado una figura clave del fenómeno del megamix en España.

Peret fue uno de los nombres fundamentales de la saga Max Mix, que marcó la música de baile de los años 80 y 90, y pondrá la banda sonora final a dos noches de festival pensadas para bailar, cantar y compartir.

Durante su sesión actuará también Double Vision, dúo español de Eurodance formado por Caroline McCloskey y DJ Pedro Cervero, que alcanzó una importante proyección internacional en la década de los 90 con canciones de letras pegadizas, ritmos techno y una marcada energía de pista de baile.

Después de su éxito inicial en España, el single "Knockin" se lanzó en el resto de Europa en 1995 y obtuvo una gran popularidad, alcanzando el Top 5 en las listas de Alemania, Países Bajos y Bélgica, el Top 10 en Suiza y el número uno en Austria durante siete semanas consecutivas.

Su siguiente single, "All Right", consolidó su presencia en países como Alemania y Austria. Con su actuación en Fraga, Double Vision reforzará el carácter festivo y generacional de una noche pensada para bailar, recordar y cerrar el Dipufest 2026 con una gran celebración colectiva.

El festival contará con una ambiciosa producción de luz y sonido, en la línea del despliegue técnico que ya se disfrutó en la primera edición celebrada en la plaza de toros de Huesca. Como novedad, el recinto incorporará food trucks con propuestas gastronómicas para completar la experiencia del público entre concierto y concierto.

Tanto el viernes como el sábado, la apertura de puertas será a las 20.00 horas y el cierre del recinto está previsto a las 3.00 horas. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, con una oferta de lanzamiento de 20 euros para la entrada de día y 30 euros para el bono de dos jornadas.

La página oficial de Ticketmaster confirma la celebración del Dipufest en el parque de La Pinada el viernes 10 de julio de 2026 a partir de las 20.00 horas y recoge que el festival se desarrollará los días 10 y 11 de julio.

El Dipufest va de la mano de la marca turística 'Tu provincia, Huesca la Magia', repite con Ambar como patrocinador y suma a Caja Rural de Aragón como nuevo apoyo del festival itinerante de la Diputación