Luz verde a la concesión de las Placas al Mérito Turístico de Aragón de 2026

Los Altos Valles Pirenaicos. - TURISMO VERDE HUESCA

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la concesión de las Placas al Mérito Turístico de Aragón de 2026 a seis personas y entidades vinculadas a distintos ámbitos de la actividad turística de la Comunidad Autónoma.

Son la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón (APGTA), Francisco Lacau Pascau, Begoña Espinosa Martínez, María Carmen Roig, José Antonio Pérez Asensi y el Hotel Consolación, ubicado en Monroyo (Teruel).

Las distinciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno, reconocen trayectorias profesionales y proyectos relacionados con la divulgación del patrimonio, la formación turística, la promoción de destinos, la representación empresarial y el desarrollo de propuestas de alojamiento vinculadas al territorio.

PREMIADOS

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón agrupa a guías oficiales habilitados para ejercer en la Comunidad y desarrolla actividades de divulgación del patrimonio natural, cultural, histórico y gastronómico. Laplaca reconoce su labor de representación profesional, formación y organización de visitas guiadas.

Francisco Lacau Pascau, fallecido en febrero de 2026, recibe la distinción a título póstumo por su trayectoria en el montañismo y el turismo de aventura, especialmente en la Sierra de Guara, el Somontano de Barbastro y el Alto Aragón. Fue impulsor de iniciativas empresariales relacionadas con los barrancos, participó en la promoción turística del territorio y estuvo vinculado a Montañeros de Aragón de Barbastro.

Begoña Espinosa Martínez es reconocida por su contribución a la formación de profesionales del turismo y su experiencia empresarial. Durante décadas estuvo vinculada a la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, de la que fue directora, y trabajó en la conexión entre la formación académica y las necesidades del sector.

La placa a María Carmen Roig distingue su labor como guía municipal y técnica de turismo de La Iglesuela del Cid. Su trabajo se ha centrado en la interpretación y difusión del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la localidad, incluidos sus recursos arqueológicos y etnográficos.

José Antonio Pérez Asensi recibe el reconocimiento por su trayectoria en la representación empresarial y la promoción turística, especialmente en el Somontano de Barbastro. Como presidente de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro, ha participado en iniciativas de colaboración entreempresas y en acciones vinculadas a la Ruta Mariana y al turismo cultural y religioso.

Por último, el Hotel Consolación, situado en Monroyo, recibe la placa por su propuesta de alojamiento, que combina arquitectura contemporánea, paisaje y tradición en el entorno del Matarraña. El establecimiento cuenta con habitaciones independientes integradas en el entorno natural y una oferta vinculada a la experiencia turística y al territorio.

MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO

El Consejo de Gobierno ha aprobado también este 21 de octubre la concesión de la Medalla al Mérito Turístico de Aragón de 2026 a la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades Similares de Hostelería de Zaragoza y Provincia.

Fundada en noviembre de 1977, la asociación representa a los establecimientos hosteleros y ofrece servicios de asesoramiento jurídico, fiscal y laboral, así como formación y apoyo profesional.

Entre sus actividades figura la organización del Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia y la edición trimestral de la revista Zaragoza Hostelera. La entidad colabora asimismo con iniciativas de carácter social y formativo, como el proyecto Club Inclucina, vinculado a ATADES.

La Medalla reconoce su trayectoria en la representación del sector y su actividad relacionada con la hostelería y la oferta gastronómica de Zaragoza y su provincia.