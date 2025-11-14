Luz verde al convenio para reforzar la Unidad de la Policía Adscrita de Aragón con 51 nuevos agentes

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior por el que se amplía el número de funcionarios adscritos a la Unidad de la Policía Nacional en Aragón. Este acuerdo permitirá completar la plantilla hasta alcanzar los 150 agentes, frente a los 99 actuales, con el objetivo de reforzar las funciones de seguridad y protección que desempeña esta unidad en la comunidad autónoma.

Durante el primer año de vigencia del convenio, aprobado este miércoles, se incorporarán 20 nuevos efectivos, alcanzando así los 119 agentes, y en los ejercicios sucesivos se sumarán seis más por año, además de la reposición de las bajas por jubilación, hasta llegar a los 150 efectivos.

El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública será el encargado de asumir la totalidad de los gastos de inversión y mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y servicios necesarios para que la Unidad pueda desarrollar su labor en condiciones adecuadas.

La firma de este convenio aprobado en el último en Consejo de Gobierno sirve para dar solución a una situación de falta de personal que se venía produciendo desde hace años, y que el actual Ejecutivo autonómico ha entendido que era urgente resolver para garantizar un servicio eficaz y una mayor capacidad de respuesta en materia de seguridad ciudadana.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional desarrolla en Aragón funciones esenciales de apoyo a la seguridad pública, entre las que se incluyen la vigilancia de edificios e instalaciones del Gobierno de Aragón, la protección de personalidades, la inspección y control del juego y los espectáculos públicos, el control de actividades de ocio, la coordinación con los servicios de seguridad privada, la inspección de festejos populares y la protección de menores en situación de desamparo.

Además, este nuevo convenio, con una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro, refuerza la colaboración institucional entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón, en el marco del artículo 76 del Estatuto de Autonomía, que prevé la creación de un cuerpo de Policía Autonómica o, en su defecto, la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía, que es la plantilla que se amplía tras la aprobación de este convenio.