Luz verde a la nueva orden de permisos del personal docente, fruto del consenso con las organizaciones sindicales

Educación creará 367 nuevos puestos en los centros educativos aragoneses el próximo curso - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado esta semana el Acuerdo de Mesa Sectorial de Educación que regula los permisos, licencias y medidas de conciliación del personal funcionario docente no universitario que presta servicio en los centros públicos de Aragón.

El texto, acordado en la Mesa Sectorial de Educación el pasado mes de julio y ratificado recientemente mediante la firma de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y las organizaciones sindicales CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT, supone un avance significativo en la mejora de las condiciones laborales del profesorado y en la adaptación de la normativa a las nuevas realidades familiares y sociales.

La nueva regulación incorpora mejoras sustanciales en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, alineándose con las demandas del profesorado y con los avances introducidos en otros ámbitos de la Administración autonómica.

Entre las novedades destacan la ampliación y clarificación de permisos por nacimiento, adopción, guarda y acogimiento, con especial atención a situaciones de hospitalización neonatal, partos prematuros o familias con hijos con discapacidad; reconocimiento de nuevas realidades familiares, incluyendo parejas de hecho, familias monoparentales y situaciones de guarda o acogimiento; mejoras en permisos por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares, con mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades reales de cuidado.

También, refuerzo de los permisos vinculados a la atención médica, técnicas de reproducción asistida, tutorías escolares, atención temprana y procesos de dependencia o discapacidad; actualización del permiso para mujeres embarazadas, que podrá iniciarse desde la semana 37 o la 35 en gestaciones múltiples.

Estas medidas responden a la voluntad del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de modernizar el marco normativo, facilitar la organización familiar del profesorado y reconocer el papel esencial que desempeña en el sistema educativo.