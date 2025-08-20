Mago de Oz o David Otero encabezan el cartel del Cipotegato de Tarazona, Fiesta de Interés Turístico Nacional

TARAZONA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

Casi 300 actos para todos los públicos componen el programa de fiestas de Tarazona, declaradas de Interés Turístico Nacional desde 2009, entre los que destacan las actuaciones de Mago de Oz o David Otero y, sobre todo, la tradición del Cipotegato, que se celebrará el 27 de agosto.

La tradicional figura del Cipotegato, símbolo del inicio de las fiestas de Tarazona, será encarnado este año por un turiasonense de 43 años, veterano en el sorteo desde su mayoria de edad. Su identidad se mantiene en secreto hasta el próximo 27 de agosto, día en el que, con su salida desde la Casa Consistorial huyendo de la tomatada popular, se dará comienzo a las fiestas generales en honor a San Atilano.

Los casi 300 actos programados se prolongarán hasta el próximo 1 de septiembre con propuestas para todos los públicos. Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Festejos, José Antonio Docando, en la presentación oficial del Cipotegato y de la programación festiva de 2025, en un acto que ha estado acompañado por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y la persona que encarnará al Cipotegato, quien ha agradecido la oportunidad y ha expresado su emoción, "era una ilusión que tenía porque, para un turiasonense, creo que ser Cipotegato es lo más".

También ha hecho público el recorrido que seguirá el día 27, a partir de las 12.00 horas, que pasará por antiguo Ugalde, calle Hogar Doz, para girar después hacia la calle Tudela. Desde allí descenderá por la calle Arenales, continuará por la avenida de Navarra hasta llegar a la plaza San Francisco donde subirá las escaleras para realizar una parada en la Capilla del Santo Cristo.

Posteriormente, seguirá por la calle Iglesias hasta la Catedral, descenderá por la plaza de la Seo, cruzará el puente y ascenderá finalmente por la calle Marrodán para concluir en la estatua que lleva su nombre, situada en la plaza de España.

Este itinerario está cargado de simbolismo para el protagonista de la jornada. "Me parece una ruta bonita porque pasas por el Hogar Doz, para que los mayores también puedan ver al Cipotegato; la avenida de Navarra es muy amplia para que haya mucha gente viéndonos pasar, y para mí era muy especial pasar por la iglesia San Francisco, porque allí se encuentra el Santo Cristo que venero desde niño", ha declarado.

Durante la presentación, el alcalde, Tono Jaray, ha agradecido a todas las personas e instituciones que hacen posible lo que sucederá en los próximos días. En especial, ha destacado a las peñas, "ya que sin ellas sería imposible organizar la gran cantidad de actos que se celebran en la ciudad".

Ha tenido también palabras de reconocimiento para la empresa y los propietarios de la plaza de toros, los técnicos municipales, las fuerzas de seguridad y distintos miembros del ayuntamiento, además del Cipotegato, "que se ha preparado mucho para este momento".

PROGRAMACIÓN FESTIVA

El concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha detallado que las fiestas contarán con actividades variadas y para todos los públicos, y ha agradecido la implicación de las peñas y colectivos locales.

"Son días que vamos a disfrutar todos, tendremos festejos taurinos, verbenas populares, grandes conciertos en el Parking de la Catedral y actividades infantiles. Deseamos y esperamos que reine el respeto y la convivencia en estos días para disfrutarlas al máximo", ha indicado.

La música será uno de los platos fuertes y en el escenario del parking de la catedral actuarán El Mago de Oz, David Otero, el tributo a Estopa, y Cómplices. El parque de Pradiel, que en los últimos años se ha consolidado como un espacio para los jóvenes acogerá diferentes DJs, mientras que el entorno de la Virgen del Río, a partir de las 01.15 horas, acogerá verbenas todos los días e incluso el día 27 también habrá sesión de tarde.

Como es habitual, la programación infantil se compondrá de talleres y parques, encierros infantiles y cine en el Teatro de Bellas Artes.

No faltará tampoco la feria taurina que contará con dos corridas de toros, una novillada con picadores, y una novillada sin picadores. Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez, con toros de Fuente Ymbro y Santiago Domecq, componen el primer festejo el día 29. El sábado, 30 de agosto, los protagonistas serán Cayetano, Alejandro Talavante y Marco Pérez con toros de Jandilla y El Parralejo.

Un lugar destacado ocupa también los actos más tradicionales en el Día de la Fiesta Mayor con el homenaje al Cipotegato, la Procesión de la Santa Reliquia de Santa Atilano el día 28 y la Ofrenda de Flores y Frutos el 29.