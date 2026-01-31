Maíllo (IU) anima a los votantes a la movilización en Aragón: "vamos a hacer un julio del 23"

Mitin central de IU-Sumar en la sala Luis Galve del Adutorio de Zaragoza con motivo de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón - EUROPA PRES

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado las expectativas que despiertan estas elecciones porque en el mitin de Zaragoza se ha quedado gente fuera, lo que revela el interés por estas elecciones autonómicas en Aragón y ha animado a los votantes a la movilización y que no den por hecho el resultado de las encuestas. "Vamos a decirles que hay un proyecto que va a asaltar la banca electoral. Nos quieren hacer creer que, como en julio de 2023, todo estaba ganado, pues les vamos a hacer un julio del 23".

En el mitin central que ha ofrecido IU-Sumar en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, Maíllo ha destacado que no se cree que en Aragón la izquierda se vaya a quedar en su casa, ha asegurado que la movilización de la gente de izquierda va a ser "determinante", no solo para que el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, "para un ratón, sino para que se vaya de la montaña, del Gobierno de Aragón", ha precisado.

"Eso es transmisión de la gente", ha enfatizado para explicar que el proyecto de IU-Sumar "se arremanga y quiere llenar el boletín oficial" e "intervenir en las Cortes y hacer normas que mejoren la vida material de la gente".

Por ello, ha invocado al compromiso de la formación política: "nos dejamos de complejos y asumimos contradicciones, que la vida es pura contradicción, hasta en el amor tenemos contradicciones". "Somos una izquierda que molestamos, que no nos juntan, que no nos topan que nos proyectan a lo menor", ha descrito.

Maíllo ha definido a IU-Sumar como un "proyecto colectivo, lejos del narcisismo que ataca a tanta gente, heredero de quienes han hecho el trabajo antes y serán herederos y herederas otras que vendrán cuando nosotros nos vayamos, frente a los que prefieren discursos en TikTok".

CARRIL

Maíllo ha indicado que estas elecciones autonómicas "no solo tienen connotaciones aragonesas, sino en la Unión Europea y el mundo" al argumentar que es un momento "muy difícil" en la historia de la humanidad es un "cambio de época" en el que hay que decidir el carril que va a empujar al resto del mundo si es en clave autoritaria o democrática porque "ya hay fascismo aquí" en referencia a Estados Unidos.

Ha pedido que al fascismo se le llame como tal porque tiene la "obsesión del expansionismo territorial, "ya sea por los Sudetes o la violación del derecho internacional en Venezuela", ha comparado y del "genocio en Palestina" ha dicho que es importante la resistencia y la "ética de la convicción".

"ALIMENTAR EL DRAGÓN"

A colación, ha arremetido contra el candidato del PP al manifestar que "Azcón como la montaña, parió un ratón". "Se hace un Guardiola para que su jefe --Feijóo-- llegue a la Moncloa, pero no va a llegar, que no se entera, porque incluso sectores conservadores se resisten a ser utilizados para ambiciones puramente personales".

A su parecer, Azcón cree que va a sacar la mayoría absoluta que le permita gobernar "no condicionado" y lo que va hacer es "alimentar a su dragón, que se lo comerá", ha dicho en referencia a Vox.

"La historia siempre ha enseñado que al fascismo no se le puede intentar ganar, sino combatirlo. Nos rebelamos a que los fascistas lleguen a los gobiernos", ha remachado.

CONTRA LOS MACROPROYECTOS

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido del crecimiento de la extrema derecha y de los discursos de odio, vinculándolos directamente al empeoramiento de las condiciones materiales de vida. "Cuando se precariza la vida y se desmantelan los servicios públicos, se abre la puerta al miedo y a la exclusión.

Nuestra responsabilidad es garantizar derechos y construir esperanza colectiva", ha afirmado.

En su intervención también ha citado el "genocidio en Palestina" del que ha dicho que "no es un accidente es su funcionamiento, sino que el capitalismo que quita la máscara y la fuerza manda, el derecho se subordina y algunas vidas se consideran sacrificables".

Esta descripción, ha dicho, que "se reproduce de otra forma en Aragón cuando se gobierna de forma que se considera normal que una parte se quiebre y otra acumule privilegios porque se aplica la ley del más fuerte".

Ha arremetido contra los macroproyectos que "arrasan territorios, un expolio maquillado de modernidad y que obedecen a decisiones políticas". Para Sira Rego, Aragón es un tierra "saqueada" y tiene responsables y nombres "PP y Vox" porque "gobiernan Aragón como si fuera su negocio y chiringuito".

De Azcón, ha opinado, que "es el más aventajado en la asignatura de racismo al negarse a acoger a niños que llegan solos y destruye el sistema de protección de las infancias mas vulnerables para contentar a sus socios ultras, aunque, a veces, es difícil diferenciar la copia del original", ha ironizado.

"Vemos a desmontar la idea de que no hay alternativa" ha enfatizado sobre la vivienda para mostrarse partidaria de prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año y ha aportado el dato de que un 10 por ciento de "superricos" acapara el 50 por ciento de la vivienda de España.

"Hay que acabar con privilegios y expropiar la vivienda de los fondos buitres y grandes tenedores" ha instado para apostar por leyes autonómicas que protejan a los inquilinos y "no a los rentistas como hace PP".

"LOS DERECHOS SE ARRANCAN EN LA LUCHA"

También ha apostado por una fiscalidad "más justa" y poner en marcha una prestación universal por crianza para garantizar los derechos de los hijos de la clase trabajadora. "La financiación autonómica tiene que dejar de engordar el bolsillo de los ricos mientras se recortan servicios públicos".

Ha vuelto a defender el "no a la OTAN" porque el imperialismo es una estructura de dominación y ha enfatizado: "fuera las bases de nuestro territorio", que ha sido ampliamente aplaudido por el público.

Sira Rego ha alertado del mensaje de ser razonables porque supone "acatar lo que dicen los que mandan y el resto nos aguantemos", pero en IU-Sumar defienden "ser consecuentes", como en Aragón, que "está llena de gente viva que desea una sanidad mejor, tiempo para cuidar y amar".

Estas elecciones "importan", ha expresado Rego al argumentar que el voto es la herramienta útil que permite "interrumpir una trayectoria" ya que cuando "la rabia se queda en el ámbito de lo privado no cambia nada, pero cuando se humaniza y se convierte en decisión colectiva abre una grieta inmensa y eso es Izquierda Unida, una organización que sabe que los derechos no se conceden, sino que se arrancan en la lucha".

Por eso, IU se presenta a la selecciones "no para decorar el Parlamento, sino para desbordarlo de luchas y derechos". Para introducir el "conflicto democrático, allí donde solo hay gestión del deterioro". El objetivo es "cambiar la dirección de las cosas, sabemos que lo podemos hacer, porque somos parte de esa fuerza humana que rechaza la barbarie, que no se adapta, que no se resigna".

Finalmente, ha pedido el voto para la candidata de IU-Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Bengochea, y ha concluido su intervención gritando con el puño en alto la máxima "el pueblo unido jamás será vencido".