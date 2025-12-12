Manuel Blasco destaca que el FITE se destinará a inversiones "que dinamicen la economía" de Teruel

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha destacado este viernes que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se destinará a inversiones "que dinamicen la economía" de la provincia de Teruel.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, en una reunión de carácter extraordinario, el convenio entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para articular el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y corregir los desequilibrios existentes.

El citado convenio materializa una aportación de 73 millones de euros, financiados al 50 por ciento por ambas instituciones, para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), siendo este el primer año en el que se aplica el incremento de financiación acordado en la reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, a petición el presidente aragonés Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes, Blasco ha señalado que el Consejo de Ministros aprobó el convenio el martes pasado, que se ha publicado este jueves y este viernes ha dado el visto bueno el Ejecutivo aragonés.

"El convenio nos vincula con 13 millones más de lo habitual", ha continuado el consejero, quien ha recalcado que el FITE no se destinará a gasto corriente.

"Después de la reunión que el año pasado por estas fechas hubo entre el presidente Azcón y el presidente del Gobierno de España, se incrementó en 13 millones para 2025 y en 26 a partir de unos meses del año 2026, que se hizo para actualizar un poco el IPC de los últimos 20 años".

Los proyectos de inversión se tramitarán en lo que queda de año y los presentará el Ejecutivo aragonés al Gobierno de España, centrándose en "incentivar a las empresas que creen empleo".

"Para que no quede ninguna duda no es incentivar a los empresarios, sino para ayudar a las empresas que crean puestos de trabajo", de forma que este es "un buen día para la provincia de Teruel".

Las instrucciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, son destinar el FITE al aumento de inversiones empresariales o polígonos industriales que vayan unidos a la ampliación de negocios "que creen movimiento económico y creación de empleo". Estas inversiones se ejecutarán entre 2025 y 2028. "2025 es un año perdido a los efectos de este FITE, pero se están ejecutando los de años anteriores", ha concluido.