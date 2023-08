Mar Vaquero compromete el esfuerzo del Gobierno de Aragón para "impulsar" a los emprendedores

BARBASRO (HUESCA), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, ha asegurado en Barbastro que el ejecutivo regional tiene entre sus principales objetivos "impulsar" a los emprendedores porque su actividad "repercute de manera muy positiva en la sociedad aragonesa".

"Sabed que no estáis solos. Que contáis con un Gobierno de Aragón en el que se puede confiar y que será vuestro aliado poniéndoos facilidades para que no perdamos ni una sola buena idea que surja en nuestra comunidad, venga de quien venga", ha subrayado, ya que "no daremos la espalda a quien está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para hacer prosperar Aragón".

Estas palabras las ha pronunciado este jueves en las jornadas FERMA Innova, en donde ha entregado el galardón de 2023 a Automóviles Serrano. Un reconocimiento al trabajo de esta empresa con 25 años de trayectoria a sus espaldas y que ha apostado por el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible.

Mar Vaquero, que ha estado acompañada por el director general de Comercio, Ferias y Artesanía, Javier Camo, ha conocido también la labor de tres empresas barbastrenses que destacan por su carácter innovador: Planes Informática, Mrs. Doro Croquetas e Intrespa.

Todos ellos son proyectos que "destacan por saber adaptarse a las nuevas exigencias, por ser inspiración para otros modelos de negocio a nivel comercial y por demostrar que el trabajo y el esfuerzo tiene su reconocimiento con los clientes".

Para la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Barbastro es un "referente" en el sector comercial en la provincia de Huesca y en el conjunto de la comunidad. Una posición de liderazgo alcanzado por el "gran trabajo" de los comerciantes de la ciudad y también del consistorio, que "ha puesto en valor la tradición ferial y congresual de la capital del Somontano".

FERMA 2023

Como es tradición, Barbastro acoge a finales del mes de agosto su Feria Regional. Una cita consolidada en el calendario regional con sus 62 años de presencia y que es resultado de su adaptación a las necesidades y demandas del público. De sus orígenes centrados en la exposición de maquinaria agrícola y del automóvil ha pasado a convertirse en un evento multidisciplinar.

FERMA Innova, FERMA Shopping Experience, FERMA Stock, FERMA Mobility y FERMA Gourmet son los diferentes eventos que tienen lugar durante estos días en la capital del Somontano. Propuestas que tendrán su continuidad en el mes de octubre con FERMA Demo y FERMA Exporta, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.