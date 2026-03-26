Mar Vaquero destaca la capacidad de inversión de las empresas aragonesas y "la ambición tecnológica"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente regional de CEOE, Benito Tesier; y Samuel Lamola (KPMG) en la presentación del Informe Perspectivas 2026. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha puesto de relieve este jueves la capacidad de inversión de las empresas aragonesas y "la apuesta y la ambición tecnológica". Ha asistido, en la sede de CEOE Aragón, a la presentación del Informe 'Perspectivas 2026' de KPMG.

"Aragón es una de las economías --de España-- que no solamente resiste y tiene, además, un gran potencial de fiabilidad, estabilidad y equilibrio, sino que además crece", apuntando que según el informe el 88% de las empresas entrevistadas cree que la situación de la economía regional es muy buena o excelente.

Ha comentado que el 61% de las empresas aragonesas aboga por incorporar la Inteligencia Artificial (IA), "dentro de una tradición de apuesta por la innovación", que puede ser "una herramienta estructural para llevar a cabo una mayor productividad y competitividad".

"El contexto es positivo, sin duda alguna, y nos hace ser optimistas", ha continuado Vaquero, quien ha puesto de relieve el "gran potencial" del sector industrial, por encima de la media española, lo que contribuye a que Aragón sea la cuarta Comunidad Autónoma con mejores datos de desempleo, con "cifras históricas" de afiliación a la Seguridad Social, sobre todo en la provincia de Huesca, y unas previsiones de crecimiento del PIB que "nos hacen ser optimistas".

La vicepresidenta en funciones se ha remitido al último informe de Ibercaja para afirmar que Aragón es una de las comunidades autónomas "que más van a crecer" este año, 2026, y en 2027.

Ha llamado la atención sobre el "fuerte impacto" de las anunciadas inversiones de multinacionales, por 100.000 millones de euros en 10 años, en el PIB regional, lo que permitirá "mejorar significativamente los servicios públicos y nuestra capacidad de inversión". Estos datos sitúan a Aragón como tercera comunidad en inversión extranjera, según el Ministerio de Economía.

ORGULLO DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha afirmado: "Los aragoneses nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro ecosistema empresarial, de nuestras empresas" porque la economía aragonesa "tiene músculo, es resiliente y afronta el futuro con valentía y una buena posición competitiva".

Tesier ha dicho también que las empresas aragonesas "están dispuestas a seguir invirtiendo" y ha puesto de relieve la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalizacióin de los procesos productivos para mejorar la competitividad y aumentar las exportaciones en los mercados internacionales.

En otro orden de cosas, ha llamado la atención sobre el absentismo laboral, frente al que el Gobierno de Aragón está empezando a tomar medidas junto con los agentes sociales y económicos.

VISIÓN POSITIVA DE LA ECONOMÍA

El responsable de Calidad y Eficiencia de KPMG en España, Samuel Lamola, ha realzado que, según el informe, el 88% de los empresarios aragoneses "ven de forma positiva" la economía regional frente a un 47% entre los empresarios del conjunto de España respecto a la actividad productiva nacional.

"Hay una brecha positiva significativa entre la percepción de cómo se ven la economía aragonesa y nacional, lo cual denota cierta estabilidad y una ventaja competitiva en términos de confianza empresarial".

El informe de KPMG señala, asimismo, que el 51% de las empresas han reajustado su estrategia "debido a los problemas geopolíticos", por su impacto en la internacionalización, reajustando los precios, también, y apostando por la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología.

El tejido empresarial aragonés "no ha sido reactivo, sino positivo, y no ha esperado a que acabe el conflicto, sino que ha decidido tomar las riendas y avanzar de forma decidida de cara al futuro". El 76% de las empresas incrementarán su facturación en los próximos 12 meses, la mitad de ellas la inversión y ocho de cada nueve mantendrán o incrementarán el empleo en los próximos 12 meses, por lo que habrá un crecimiento "moderado, estable y sostenido".

Lamola ha continuado indicando que el 61% de las empresas aragonesas tienen como prioridad de inversióin la Inteligencia Artificial en 2026 para automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Por último, ha indicado que el 57% de las empresas valoran el talento como el principal reto en 2026.