Mar Vaquero responde sobre el Plan Corresponsales y el presidente del TSJA presenta la memoria de 2024

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario acoge este lunes 15 de diciembre la intervención de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para responder a cinco cuestiones planteadas por el portavoz de Izquierda Unidad, Álvaro Sanz, sobre el Plan Corresponsables.

La sesión dará comienzo a las 10.00 horas en la sala Giménez Abad del Palacio de la Aljafería. La iniciativa del parlamentario de IU Aragón expone que el acuerdo para el reparto del Plan Corresponsables incluye un anexo que recoge el compromiso del Gobierno de Aragón de cofinanciar con un 25% la aportación del Gobierno estatal a este plan y que este se debía entregar firmado un mes después de dicha resolución.

Asimismo, se hace referencia en dicha resolución al principio de adicionalidad por el cual los gastos financiados con cargo al Plan no deben reemplazar el gasto público o estructural equivalente realizado por parte de las comunidades antes de la aprobación del Plan, sino que deben sumarse para ampliar y mejorar los servicios de cuidados en el marco de la corresponsabilidad.

Y que aquellas comunidades autónomas que no cumplan con la cofinanciación les será descontada la cantidad a transferir en 2026, lo que podría suponer, según advierte la exposición de motivos, una pérdida adicional de recursos para Aragón.

Por todo ello, Álvaro Sanz preguntará a la vicepresidenta Vaquero cinco preguntas. La primera de ellas, referida a la fecha de la firma de la declaración responsable del cumplimiento del compromiso de cofinanciación y del principio de adicionalidad. También, qué proyectos se van a financiar con la cuantía que corresponde a la cofinanciación autonómica del Plan Corresponsables. Y qué importe se va a dedicar a cada proyecto que se va a financiar con la cuantía que corresponde a la cofinanciación autonómica.

Además, cómo se plantea el Gobierno de Aragón cumplir con el principio de adicionalidad y si existe el riesgo de que le sea descontada a Aragón parte de la cantidad a transferir en 2026 al reducir la financiación de los servicios de conciliación de los centros escolares en 2025.

CENTROS DE DATOS, ARTESANÍA Y COMARCA DEL ARANDA

Finalizadas las preguntas, comparecerá el presidente del Tribunal Superior Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, para presentar la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón correspondiente al año 2024. Tras la comparecencia de Carbonero, el órgano sectorial debatirá y votará tres textos de impulso al Gobierno de Aragón por parte del PSOE, IU y PAR.

Por parte del PSOE, presentarán dos mociones relativas al grado de cumplimiento del Plan anual normativo de 2025 del Gobierno de Aragón y al trabajo desarrollado para el sector de la Artesanía en Aragón.

Del mismo modo, se votará una moción de IU sobre la instalación de centros de datos para, entre otros asuntos, "establecer una moratoria en la instalación de nuevos centros de datos hasta que la Comisión especial de estudio emita sus conclusiones".

Por último, el PAR propondrá una proposición no de ley con relación a la reindustrialización de la Comarca del Aranda.