María Navarro: "Estamos obligados a pactar políticas que beneficien siempre al interés general de los aragoneses"

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press: "Estamos obligados a pactar políticas que beneficien siempre al interés general de los aragoneses". "Esta casa tiene la oportunidad de demostrar que somos capaces de dialogar pese a las diferencias y tenemos que llegar a acuerdos", ha continuado Navarro, quien va a intentar que haya en la Cámara "un clima de respeto, de moderación, diálogo y pacto, sobre todo pensando siempre en Aragón".

"Es lo que nos pide la ciudadanía" y "es el sello" que la presidenta del Parlamento quiere implantar en esta legislatura: "Es la obligación de todos los que tenemos el honor de presidir una institución como esta; el sello es ese".

Navarro ha recordado su paso por el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue teniente de alcalde de Hacienda y portavoz del Gobierno de la ciudad, después portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP, y "siempre" ha intentado que haya "un clima de respeto, de escuchar las opiniones distintas".

Uno de los objetivos de Navarro es evitar que en las sesiones parlamentarias haya debates broncos, como viene sucediendo en los últimos años: "Las instituciones tenemos que ser un ejemplo para la ciudadanía", ha dicho.

"En este poquito tiempo que llevo he visto que hay voluntad" de llegar a acuerdos, pero "eso depende de todos, no depende de mí porque yo puedo poner herramientas, pero luego todos tenemos que responder". Ha hecho notar que su cargo es el de presidenta y tiene "una condición de imparcialidad", representa a los 67 diputados y hablará con todos para alcanzar acuerdos.

"Si se considera se abrirá" la Comisión de investigación sobre energías renovables: "Nosotros no tenemos ningún problema, estamos encantados de que se vaya hasta el final, pero el diálogo previo siempre es bueno, hay veces que los debates son muy broncos, quizá porque no se ha dialogado lo suficiente o no se han explicado bien las cosas", una labor que "parece muy sencilla" pero que "es costosa porque, a veces, te tienes que sentar con formaciones políticas que, ideológicamente, no tienen nada que ver contigo, pero tenemos que ser capaces de pactar un mínimo común denominador para beneficiar a los aragoneses".

23 DE ABRIL

Navarro está elaborando el discurso que ofrecerá el 23 de abril en el acto oficial con motivo del Día de Aragón, que como todos los años tendrá lugar en La Aljafería, de forma conjunta con el Gobierno de Aragón. Algunas claves de su intervención serán "el respeto, el interés general, el pacto, la Historia de Aragón, la importancia que tiene esta Cámara autonómica, la institucionalidad y el respeto a la Constitución".

En el evento se entregará la Medalla de las Cortes a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) por sus 20 años de servicio público.

El 23 de abril será "un día de encuentro entre los aragoneses e, independientemente de lo que pase en la política aragonesa, tenemos que respetar el día grande de Aragón", ha proseguido Navarro, quien ha puesto de relieve "la ilusión" de todo el personal del Parlamento.

Ha dejado claro que "el Día de Aragón no puede verse entorpecido por nada de cualquier proceso político". El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, "está trabajando por un acuerdo que defienda el interés general y, sobre todo, que genere estabilidad para poder implantar políticas en este momento histórico que está viviendo Aragón".

"Nunca antes Aragón había tenido tanta inversión como la que tiene; nunca antes se habían implementado los servicios públicos como ahora", de forma que "Aragón está viviendo un momento histórico de futuro".

"Igual el acuerdo --PP-Vox-- está costando un poco más de lo que nos gustaría, pero es porque se está intentando hacer el mejor acuerdo para Aragón, siempre beneficiando el interés general", ha opinado Navarro, añadiendo: "Los políticos tenemos que pensar en todos, gobernar para todos, dar estabilidad y moderación".

"HAY QUE RESPONDER CON HECHOS"

En cuanto a su futuro político, ha aseverado: "Yo, ahora mismo, estoy aquí; he estado en mil sitios y ahora me han encomendado esta tarea y lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda; de momento mi cabeza está en las Cortes".

Su elección como presidenta de la Cámara le llegó "de forma inesperada". "Me enteré el mismo día, me llamó el presidente la misma mañana y fue una sorpresa para mí", ha reconocido.

"Yo venía aquí a tomar posesión como una humilde diputada del PP" y se encontró que "habían decidido" situarla en la presidencia de la Cámara, mostrándose "muy agradecida por la confianza", aunque también experimentó "el peso de la responsabilidad" porque "esto es muy bonito, todo el mundo te da la enhorabuena, pero luego hay que responder con hechos".

En relación a la mecánica de las instituciones aragonesas, ha expuesto que "el Ejecutivo decide unas políticas que se implementan en gran parte en el poder legislativo a través de normas y leyes, que al final son las que vinculan al ciudadano y, por tanto, el papel de las Cortes es fundamental".

"Sin las Cortes muchas de las políticas no se podrían llevar a cabo", ha observado María Navarro, puntualizando que "otra cosa es la calidad legislativa que seamos capaces de llevar a cabo".

No obstante, "sería vivir en otro planeta si no nos diésemos cuenta de que la ciudadanía tiene desafección respecto a la clase política", ha apuntado Navarro, puntualizando que "a veces" esta desafección es "injusta" porque "los políticos son personas que trabajan siempre pensando en el interés general y en hacer las cosas bien".

LA ALJAFERÍA, JOYA PATRIMONIAL

La presidenta de las Cortes quiere abrir la parte histórica y patrimonial del Palacio de La Aljafería a la ciudadanía porque "es una joya que tenemos en Aragón y tenemos que ponerla al servicio de la ciudadanía". De momento, acogerá unas jornadas de puertas abiertas del 24 al 26 de abril, en el contexto del Día de Aragón, "y no solo en la zona parlamentaria, sino también en la histórica y monumental".

Otro proyecto atañe al patrimonio documental del palacio. "Me encantaría que se pudiese trasladar a aquellos municipios donde han acontecido hechos históricos de Aragón", ha avanzado, enfatizando que "la historia de Aragón es muy rica, es parte de la historia de España y desde aquí es un sitio estupendo para poder divulgarla". Por ejemplo, es el caso de la documentación sobre el Compromiso de Caspe, que Navarro querría ceder al municipio caspolino.

La presidenta quiere focalizar parte de su gestión en la rehabilitación de la zona monumental, ha comentado, rememorando que los arquitectos Mariano Pemán y Luis Franco ya las reformaron en 1994, "una realización exquisita" de la que "han pasado muchos años", y ahora "tenemos que empezar a mejorar algunas cosas".

Navarro ha aplaudido que la exposición dedicada al pintor Francisco de Goya, con obras del Museo de Zaragoza, está siendo "un éxito", por lo que se va a prorrogar hasta que concluyan las obras del museo "para que lo puedan seguir disfrutando los aragoneses".

MANUEL GIMÉNEZ ABAD, 25 AÑOS DE SU ASESINATO

El próximo 6 de mayo se cumplirán 25 años del asesinato del senador y presidente del PP Aragón Manuel Giménez Abad en un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en Zaragoza.

Se organizará, junto con la Fundación que lleva su nombre, un evento de conmemoración "con especial cariño" porque "Manolo ha sido una referencia en esta comunidad autónoma, es una persona que ha sido querida más allá del PP, por el resto de formaciones políticas" y "ha dejado un legado que, en esta casa, tenemos la obligación de poner en valor porque era una forma de hacer política que es muy necesaria en estos tiempos".