Marín (PP) avanza que Azcón comparecerá en el primer Pleno ordinario de las Cortes y defiende la concertación

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Ana Marín. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha avanzado este miércoles que el presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, comparecerá en la primera sesión plenaria ordinaria para informar sobre la decisión de concertar el Bachillerato a partir del próximo curso.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que "el presidente comparecerá, como siempre, para explicar esta decisión", después de que PSOE, CHA, A-TE e IU hayan solicitado en la Junta de Portavoces la celebración de un Pleno urgente para dialogar sobre la concertación del Bachillerato.

Marín ha dicho que Jorge Azcón es el presidente que más veces ha comparecido para dar cuenta de sus actuaciones y ha insistido en que esta cuestión "en absoluto es urgente", aunque sí "importante" porque la concertación del Bachillerato "no altera en absoluto el funcionamiento de los centros ni altera el curso normal", de forma que "no hay una situación extraordinaria".

Ha reiterado el apoyo del PP a la educación "como pilar fundamental de la sociedad", tanto la pública como la concertada porque "ambas forman parte del sistema educativo público y ambas son necesarias y complementarias".

Para Marín, "la confrontación que algunos grupos intentan generar no responde a la realidad de nuestro sistema educativo, sino únicamente a un planteamiento ideológico que a estas alturas es difícil de entender", asegurando que con el Gobierno de Jorge Azcón "la pública ha sido reforzada como nunca", aumentando el presupuesto un 18% respecto al último Gobierno autonómico del PSOE, contratando a más docentes y subiéndoles los salarios para dejar de ser "los peor pagados de España", también reduciendo la carga lectiva y las ratios en las aulas.

"No podemos olvidar a la concertada, que también forma parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos", ha continuado la portavoz del PP, haciendo notar que en la ciudad de Zaragoza el 43% de las familias eligen centros concertados "y también merecen respeto y que la Administración garantice la igualdad", de ahí la decisión de concertar el Bachillerato, medida que "responde al principio de igualdad de oportunidades".

La concertación "permite a los alumnos que han estudiado todas las etapas en un concertado que puedan continuar en el mismo centro si lo desean y sin que la situación económica de sus familias puede obligarlesa cambiar de centro", ha recalcado Ana Marín, quien ha preguntado "si es razonable que los alumnos que llevan toda su vida escolar estudiando en un colegio tengan que abandonarlo únicamente por motivos económicos" y "si es bueno para el alumno romper su entorno educativo simplemente porque su familia no puede asumir ese coste".

GOBIERNO RESPONSABLE

El PP cree que "un Gobierno responsable debe garantizar que ningún joven tenga que cambiar de centro por razones económicas y por eso adopta esta medida", ha zanjado.

La diputada del PP ha recordado que fue el Gobierno de España del PSOE el que, en 1985, creó el sistema de conciertos y otro Ejecutivo socialista los amplió a otras etapas educativas, "incluida la Infantil, que no es obligatoria", por lo que "es difícil de entender por qué ahora el PSOE se opone a esta medida, que responde al mismo principio que ellos defendieron durante décadas".

"El sistema de conciertos forma parte del sistema público en Aragón y España desde hace décadas, sostenido por Gobiernos de diferente signo, y su objetivo siempre ha sido garantizar la igualdad de oportunidades y la libre elección de centro a las familias".

La portavoz del PP ha pedido a la izquierda "responsabilidad para no generar debates artificiales y dañinos para un modelo educativo que funciona".