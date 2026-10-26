Marín (PP): "Cataluña, nueve veces más poblada recibe más ayudas contra la despoblación que Aragón"

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha denunciado este lunes un nuevo desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a Aragón en el reparto de las ayudas estatales para luchar contra la despoblación. "Ya vale de que Sánchez desprecie continuamente a nuestra comunidad. Con Sánchez en La Moncloa, Aragón siempre sale perdiendo", ha dicho, indicando que Catañluña, nueve veces más poblada recibe más ayudas".

Marín ha recordado que la comunidad aragonesa tiene una densidad de población de 28,6 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 253 de Cataluña, casi nueve veces más. Sin embargo, Aragón ha presentado 21 proyectos para combatir la despoblación, cinco más que Cataluña, y recibirá menos financiación. "Una comunidad con una densidad de población muchísimo mayor obtiene más dinero para luchar contra la despoblación que Aragón. ¿Dónde están la igualdad y la cohesión territorial de las que tanto presume el PSOE?".

La portavoz popular ha criticado también la actitud de Pilar Alegría, a quien ha reprochado que se presente como defensora del medio rural mientras no reclama explicaciones a su propio partido por este reparto. "No basta con apropiarse de la bandera de la despoblación cuando interesa políticamente. Hay que defender a Aragón cuando Sánchez reparte los recursos públicos. Los aragoneses merecen saber si Alegría está del lado de su tierra o si va a seguir justificando las decisiones de su presidente".

Ana Marín ha exigido al Gobierno de España transparencia y un trato justo para Aragón. "No reclamamos privilegios, exigimos que se reconozca el esfuerzo de nuestros ayuntamientos y entidades locales" "Nuestros pueblos no pueden seguir pagando el totalitarismo de Pedro Sánchez que es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. No podemos seguir pagando el contubernio de Sánchez con los independentistas catalanes, para seguir en el poder", ha incidido la parlamentaria.

"Aragón no pide más que nadie, pero tampoco va a aceptar que se le dé menos. Menos propaganda y más respeto por Aragón", ha apostillado.