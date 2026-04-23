Marín (PP) defiende que Aragón seguirá siendo "tierra de oportunidades" con el nuevo Gobierno PP-Vox

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, valora el discurso del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en el Día de Aragón, 23 de abril. - RAMÓN COMET-EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha defendido que la comunidad autónoma seguirá siendo "tierra de oportunidades" con el nuevo Gobierno PP-Vox, cuyo acuerdo es fruto del resultado electoral del pasado 8 de febrero y, por tanto, la "voluntad de los aragoneses".

Así lo ha manifestado Ana Marín en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras el acto institucional con motivo del Día de Aragón que se ha celebrado en el Palacio de la Aljafería.

"Aragón es tierra de oportunidades, lo ha dicho el presidente del Gobierno --en funciones, Jorge Azcón--, durante su discurso y, además lo ha demostrado en estos últimos años. Nunca antes habíamos visto crecer tanto nuestra comunidad autónoma, mejorar tanto y que tuviera tanto peso, tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras", ha expresado Marín.

Asimismo, ha asegurado que Aragón seguirá siendo "tierra de oportunidades con este nuevo Gobierno que se ha firmado entre el Partido Popular y Vox", porque el presidente "tiene muy claro" lo que este territorio necesita y "lo va a poner en marcha".

RESULTADO DE LAS URNAS

Marín se ha referido en su intervención al pacto de gobernabilidad de PP y Vox anunciado este miércoles, 22 de abril, para pedir "por favor, respeto al resultado electoral que salió de las urnas el 8 de febrero" y que es "voluntad de los aragoneses".

Ha insistido la portavoz 'popular' en el Parlamento autonómico que fueron los aragoneses quienes "de forma libre y democrática votaton y decidieron dar la mayoría al PP, con 26 escaños, pero también un resultado muy bueno a Vox, 14 diputados, y entre ambas formaciones formamos 40 diputados, que es casi un 60% del arco parlamentario".

Por tanto, "todos los acuerdos y todas las acciones están protegidas y sustentadas bajo la democracia", ha subrayado Ana Marín, para alertar de que "poner en duda esa democracia, que es el resultado electoral, es peligroso y no beneficia a nadie".