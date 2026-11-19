La portavoz del PP en las Cortes reclama responsabilidades a la secretaria general de los socialistas tras la inhibición del juez de Teruel en el caso Forestalia a favor de la Audiencia Nacional. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha exigido a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, que dé explicaciones sobre el alcance de las presuntas tramas de corrupción vinculadas a los socialistas en la Comunidad y asuma responsabilidades.

Marín ha realizado estas declaraciones después de que el juez de Teruel que investiga el caso Forestalia acordara inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que la causa está conectada con la investigación del denominado caso Leire, que instruye el juez Pedraz.

"Otra vez, Cerdán, Leire y el Miteco en el punto de mira y otra vez la secretaria general del PSOE-Aragón callada y sin asumir responsabilidades", ha criticado la dirigente popular, quien ha situado a Zaragoza como "epicentro" de unas presuntas tramas que, a su juicio, alcanzarían al Ministerio para la Transición Ecológica y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Marín ha aludido a los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias que, según ha afirmado, rodean las investigaciones, y ha mencionado las supuestas mordidas, así como a Santos Cerdán y la empresa Servinabar. "Aragón, epicentro de las tramas de corrupción del PSOE, y la señora Alegría callada", ha denunciado.

La portavoz del PP ha cuestionado que Alegría no haya ofrecido explicaciones sobre la relación que mantuvo con Cerdán, a quien la actual secretaria general de los socialistas aragoneses calificó como "queridísimo amigo". En este sentido, le ha reprochado que no dé la cara ante los aragoneses por la situación del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado en distintas causas.

"Sigue sin dar la cara ante los aragoneses, sin asumir que su secretario de Organización, presuntamente, se haya enriquecido a costa de los aragoneses", ha afirmado Marín, quien ha contrapuesto la actividad de Alegría en las redes sociales con su falta de explicaciones cuando surgen controversias que afectan a su partido. La dirigente popular ha recordado que, en su opinión, esta actitud ya se produjo con el denominado caso del Parador.

CRÍTICAS AL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Marín también ha reclamado a Alegría que exija responsabilidades al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por su posible relación con el caso Forestalia. En concreto, ha aludido a la investigación del ex alto cargo del departamento Eugenio Domínguez por un presunto trato de favor a la empresa a cambio de dinero.

Asimismo, ha recordado que el PP lleva meses reclamando a la ministra, Sara Aagesen, el cese de la directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque. Según ha asegurado, 17 de los 19 funcionarios que tenían responsabilidades en la gestión de los proyectos investigados han declarado que hubo trato de favor.

La portavoz popular ha extendido sus críticas al conjunto del Gobierno central y ha asegurado que "la práctica totalidad de ministerios están investigados por tramas de corrupción". También ha vinculado a Aragón con las investigaciones que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a quienes ha acusado de haber desarrollado sus actividades en la Comunidad durante sus respectivas etapas en el PSOE.

Por último, Marín ha emplazado directamente a Alegría, en su condición de secretaria general del PSOE-Aragón y exministra y exportavoz del Gobierno, a aclarar qué conocimiento tenía de las actuaciones de Cerdán y Leire en la Comunidad. "¿Qué sabe de las andanzas de Santos Cerdán y Leire por Aragón? ¿Qué sabe de presuntas mordidas y de presiones en el Ministerio? ¿Hasta dónde se extiende en Aragón la corrupción del PSOE?", ha preguntado.