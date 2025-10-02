Marín (PP) rechaza el trasvase del Ebro y defiende la gestión de Susín, Bermúdez de Castro y Bancalero

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Ana Marín ha expresado este jueves, 2 de octubre, el rechazo de su partido y del Gobierno autonómico de Jorge Azcón al trasvase del Ebro y ha defendido la gestión de los tres consejeros cuya reprobación han planteado los grupos de la oposición, la titular de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; y el responsable de Sanidad, José Luis Bancalero Flores.

En la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en la que se han votado las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, Marín ha proclamado que "en Aragón no sobra agua, faltan infraestructuras", y le ha llamado la atención que el grupo socialista no haya solicitado al Ejecutivo central de Pedro Sánchez, en sus propuestas de resolución, que termine de construir las obras del Pacto del Agua, que modifique el Plan Hidrológico del Ebro y promueva la limpieza del río Ebro: "Otra vez la cultura del miedo".

Respecto a las reprobaciones, Ana Marín ha observado que "para ser reprobado hay que estar gobernando". De Susín ha dicho que "está haciendo un gran trabajo y tiene todo el apoyo del PP" y sobre la petición de reprobación de Bermúdez de Castro ha opinado que "cada uno llena sus vacíos como puede".

En el caso de Bancalero, ha señalado que las listas de espera se han reducido, la plantilla de profesionales sanitarios ha aumentado en 1.266 personas y ha criticado la gestión del Gobierno anterior, cuando "cerraban" los puntos de atención continuada y el nuevo hospital de Alcañiz estuvo un año y medio "paralizado". Ha apuntado que se construirá un nuevo Hospital Royo Villanova.

FRENTE A LOS "ATAQUES" DE SÁNCHEZ

El PP aboga por que "Aragón siga creciendo y sea una comunidad líder, próspera, que mejore sus infraestructuras, con más empleo, más vivienda, combatiendo la despoblación, protegiendo a las mujeres: Que Aragón sea cada día más Aragón".

La parlamentaria del PP ha emplazado a defender a la comunidad autónoma "de los ataques y la dejadez del Gobierno de España, de la humillación que nos está causando día a día, de su olvido y menosprecio", incidiendo en que, con la condonación de la deuda autonómica, "cada aragonés tendrá que pagar 253 euros más para que Pedro Sánchez siga instalado en La Moncloa".

Ha criticado que este miércoles, durante la inauguración del último tramo pendiente de la autovía A-22, en Siétamo (Huesca), el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se hace una foto mientras hay retrasos constantes y averías en el AVE de Huesca, y eso no lo dijo", lamentando también la paralización "sine die" de la prolongación de la A-68 y la falta de impulso a la A-40. Ha recomendado al ministro que "vaya a hacerse fotos a todas las infraestructuras que Aragón necesita".

También ha mencionado que el puente de Azaila (Teruel) sigue sin ser reconstruido por el Ministerio de Transportes tras las tormentas del pasado verano, mientras que el Gobierno de Aragón ha tardado solo tres meses en reparar el de Belchite (Zaragoza): "Solo falta querer".

Ana Marín se ha quejado de que "nunca llega" el aumento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), ha reclamado que el Gobierno de España financie el 50% de la atención a la dependencia, que el grupo socialista "ha olvidado" en sus propuestas de resolución y ha exigido que se eleven al 20% las ayudas al funcionamiento de Teruel.

Para la parlamentaria popular, los diputados del PSOE "callan" porque "les ha podido el miedo, les han impuesto el terror, y tanto es así que, por no hacer, ya ni siquiera aplauden".

GAZA

En relación a Gaza, Ana Marín ha dejado claro que "lo que está ocurriendo es inhumano" y ha defendido un texto transaccional de "condena de la masacre sobre la población de Gaza y el terrorismo de Hamás", apostando por "un plan viable y efectivo", puntualizando que la competencia para determinar si es un genocidio corresponde al Tribunal Internacional de Justicia "y es nuestra obligación respetar las leyes", añadiendo que "la nomenclatura no nos puede ni debe separar".

Sobre la mujer, ha criticado a quienes "se olvidan de condenar cualquier forma de violencia contra la mujer" y que "también negociar con el cuerpo de la mujer nos degrada" y ha reprochado al PSOE que no pida la derogación de la Ley 'Solo sí es sí', que "pone en peligro a todas las mujeres" y que "olvida" pedir explicaciones al Gobierno de España por los fallos de las pulseras antimaltrato, tildando de "sectario" el concepto del PSOE sobre la defensa de la mujer.