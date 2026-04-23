Marín (PP) ve "sectario" que CHA no participe en el acto oficial del 23 de Abril y cree que no respeta a los aragoneses

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha tildado este jueves, 23 de Abril, de "sectario" que CHA no participe en el acto oficial de celebración del Día de Aragón que tiene lugar en el Parlamento a partir de mediodía. Para Marín, Chunta "no respeta ni a Aragón ni a los aragoneses".

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del PP ha lamentado esta decisión de CHA, señalando que es la primera vez que un grupo parlamentario "ha roto el Día de Aragón, que pertenece a todos los aragoneses".

A su juicio, la formación que dirige Jorge Pueyo "ha demostrado irresponsabilidad e infantilidad". Ha añadido que ausentarse del evento oficial "no era lo correcto para el día institucional que representa el Día de San Jorge y, además, sin motivo aparente alguno".

Para la portavoz del PP, la ausencia de Chunta es, también, "una falta de respeto al resultado que se dio en las urnas el 8 de febrero", en las últimas elecciones autonómicas. Ha sido tajante: "Ni siquiera Podemos fue capaz de llegar tan lejos".

"Espero que su actitud cambie, que respeten todo lo que representa Aragón, todo lo que representamos los diputados y que no vuelva a suceder un acto tan lamentable y doloroso como lo que han hecho hoy".