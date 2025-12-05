Más de 110.000 plazas de alta velocidad y larga y media distancia de Renfe en Aragón para viajar durante el puente

Renfe facilita los desplazamientos en fechas de gran movilidad.
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 12:13

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrece más de 110.000 plazas en sus trenes de alta velocidad y de larga y media distancia con origen o destino en la comunidad aragonesa durante el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada. La compañía quiere facilitar los desplazamientos en unos días de alta movilidad, especialmente, este viernes y el próximo lunes.

Así, entre este viernes 5 y el lunes 9 los usuarios del ferrocarril en Aragón dispondrán de más de 76.000 plazas en trenes de Renfe de alta velocidad y larga distancia, para viajar a destinos nacionales de Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra o internacionales del sur de Francia (Narbona, Montpellier, Nimes o Marsella).

Igualmente, Renfe ofrece en estos cuatro días más de 37.000 plazas en la red aragonesa de media distancia, para viajar entre Aragón y La Rioja, Navarra, Cataluña, País Vasco o Madrid.

En todo el país, Renfe dispone del mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España.

