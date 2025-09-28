Más de 140 jóvenes se han formado en producción musical en la 2ª edición de AragÓn Music

Unos 140 jóvenes se han formado sobre diferentes temáticas del mundo musical en el IAJ - INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD - FEELSING

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa AragÓN Music, que ha concluido este domingo por la tarde, se ha consolidado como un programa de referencia en la formación y el impulso de la creación y producción musical entre los jóvenes. La iniciativa del Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con Feelsing ha convocado a más de 140 chicos y chicas de las tres provincias con edades de 14 a 30 años, lo que ha supuesto doblar la participación que registró su primera edición.

"Estamos encantados y hacemos una lectura muy positiva", ha asegurado la gerente del IAJ, Cristina Navarro: "Creemos que es fundamental desde el IAJ fomentar actividades como ésta", ha dicho, "y dar alternativas a la gente joven". Según Navarro, estas iniciativas, con tan alta participación, ha cumplido un doble objetivo: en primer lugar, que los jóvenes de Aragón conozcan las actividades y el trabajo que realiza el IAJ y, en segundo lugar, que pasen un fin de semana haciendo "lo que más les gusta", aprendiendo los rudimentos para adentrarse en la industria creativa y musical.

Esta segunda edición de AragÓN Music se ha llevado a cabo a lo largo de todo el fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, en las instalaciones del IAJ en Zaragoza, convertidas en un punto de encuentro para vivir la producción musical a través de actividades formativas centradas en aspectos técnicos y creativos, desde charlas a talleres teóricos y prácticos.

Las temáticas han incluido la producción musical, la grabación de voces e instrumentos, varias técnicas de DJing y el desarrollo de principio a fin de todo tipo de proyectos musicales, desde la creación de canciones a las sesiones de DJ a la mejora de habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

La participación en el programa ha sido totalmente gratuita y la convocatoria estaba abierta a cualquier joven de 14 a 30 años que residiera en Aragón. Además, se ofreció la posibilidad de alojamiento y pensión completa para 17 participantes que lo necesitaran en el albergue juvenil Baltasar Gracián, situado en el propio IAJ, en la calle Franco y López.