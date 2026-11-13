Más de 200 escolares descubren la investigación que se desarrolla en una nueva edición del Rincón de la Ciencia

El Rincón de la Ciencia se enmarca en la programación de la Semana de la Ciencia 2026, que se celebra del 16 al 29 de noviembre con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a la sociedad. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria han participado este viernes en una nueva edición del Rincón de la Ciencia, una actividad que ha convertido el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza en un espacio de experimentación, descubrimiento y aprendizaje, gracias a 25 stands divulgativos.

La directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán, ha visitado la actividad, en la que los escolares han podido conocer de primera mano cómo trabajan los investigadores y qué aplicaciones tiene la ciencia en su vida cotidiana.

El Rincón de la Ciencia, organizado por la Dirección General de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, se ha desarrollado entre las 10.00 y las 13.00 horas y ha reunido propuestas de universidades, institutos y centros de investigación de Aragón.

A través de talleres, juegos, demostraciones y experimentos, los participantes han tenido la oportunidad de acercarse a distintas disciplinas científicas y descubrir la investigación que se lleva a cabo en la comunidad autónoma.

Pilar Gayán ha destacado la importancia de acercar la ciencia a los más jóvenes y despertar su curiosidad desde edades tempranas. "Es fundamental que niños y jóvenes puedan descubrir la ciencia de una forma cercana, participativa y divertida. Actividades como el Rincón de la Ciencia les permiten comprobar que la investigación está presente en nuestra vida cotidiana y que detrás de muchos de los avances que mejoran nuestra sociedad hay equipos de científicos y científicas trabajando en Aragón", ha señalado.

DE LA ROBÓTICA A LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATRIMONIO

La programación ha ofrecido un amplio recorrido por diferentes ámbitos del conocimiento. Así, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) ha acercado a los escolares a la movilidad inteligente y a las ciudades del futuro mediante vehículos teledirigidos, personajes de su universo IndustrialVille y demostraciones con un perro robot, además de invitar a los participantes a imaginar y diseñar sus propios robots.

La investigación biomédica también ha tenido también un papel destacado durante la jornada de este viernes, gracias a la propuesta que el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA) ha realizado a aquellos estudiantes que quisieran convertirse en detectives, con el fin cómo los biomarcadores ayudan a investigar el cáncer, así como una actividad sobre espacios, bienestar y salud mental.

Por su parte, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) ha organizado juegos de preguntas sobre ciencia y salud, actividades de anatomía y propuestas para aprender sobre hábitos saludables. Igualmente, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) ha mostrado cómo se comporta la luz y cómo se utiliza en tecnologías como la fibra óptica, además de acercar al público a las señales eléctricas del corazón, el cerebro y los músculos.

La alimentación, la salud humana y animal y el medio ambiente, por su parte, han protagonizado las actividades del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2-UZ-CITA), que ha organizado juegos sobre el enfoque One Health, la microbiota intestinal y cutánea, la seguridad alimentaria y los aromas del vino y los efectos del cambio climático sobre su elaboración.

Los escolares también han podido conocer cómo se estudian los dientes fósiles de animales extintos a través del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza; descubrir las ciencias sociales con el juego 'Exploradores de Retos Sociales', del Instituto Universitario de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS); y acercarse a las posibilidades del hidrógeno como fuente de energía limpia mediante el taller del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC-UZ).

La historia y el patrimonio han estado presentes con una propuesta del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH) para conocer a mujeres aragonesas que dejaron huella entre 1800 y 1970. Por su parte, el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) ha invitado a explorar las propiedades del agua y su relación con los ecosistemas.

El Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA-UZ) ha ofrecido una experiencia sensorial para descubrir cómo funciona un microscopio de fuerzas atómicas mediante maquetas y réplicas en tres dimensiones. La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) ha acercado al público los ciclos de las plantas leñosas, desde el reposo invernal hasta la producción de frutos.La investigación sobre el clima y los riesgos naturales ha tenido su espacio con el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), que ha propuesto experimentar con simulaciones de lluvias torrenciales para comprender cómo influyen los distintos tipos de suelo y la vegetación en las inundaciones.

A estas actividades, se ha sumado la Universidad San Jorge que ha permitido a los participantes medir su fuerza mediante pruebas sencillas utilizadas en investigación, mientras que la Fundación Ibercivis ha presentado proyectos de ciencia ciudadana para explorar imágenes nocturnas de la Tierra tomadas desde el espacio y colaborar en la clasificación de investigaciones científicas.

LA SEMANA DE LA CIENCIA CONTINÚA CON NUEVAS ACTIVIDADES

El Rincón de la Ciencia se enmarca en la programación de la Semana de la Ciencia 2026, que se celebra del 16 al 29 de noviembre con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a la sociedad y dar a conocer el trabajo de los equipos científicos aragoneses.

Por ello, entre otras actividades, desde la dirección General se ha organizado la II Jornada Red de Agentes de Transferencia de Aragón, prevista para el 27 de noviembre, y que consistirá en la exposición de las nuevas iniciativas relacionadas con la transferencia del conocimiento. Culminará con una ponencia sobre casos de éxito en transferencia del conocimiento.

A esta jornada hay que sumar una nueva edición de los Premios Aragón Investiga, galardones que reconocen la excelencia, el esfuerzo y la contribución de quienes impulsan la investigación científica y el desarrollo del conocimiento en Aragón, destacando su papel fundamental en el progreso científico, tecnológico y social de la Comunidad, que se celebrarán el 25 de noviembre.