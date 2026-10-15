Más de 200.000 niños disfrutan los primeros días de la programación infantil de las fiestas del Pilar 2026

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 201.500 asistentes se han contabilizado en estos cinco primeros días de las fiestas del Pilar en las actividades infantiles y solo en el pasado martes y miércoles, días festivos en el calendario escolar, se registraron 97.312 personas.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández ha señalado que han sido días en los que ha habido fiesta en los colegios y por tanto ha sido festivo para los escolares y por eso "se ha notado mucho el gran éxito que han tenido todas las participaciones en las programaciones dedicadas a los más pequeños".

En rueda de prensa, Sara Fernández, ha destacado la "amplia y exitosa programación de unas fiestas del Pilar que se extienden por toda la ciudad" y ha comentado la buena respuesta del público en la asistencia a todas las actividades y eventos.

La actividad Río y juego ha vuelto a ser la opción preferida de los más pequeños, con 31.000 participantes en los espacios creados en torno a dos ideas: la diversión y la concienciación sobre el medio ambiente. Además, hasta 8.000 han disfrutado de la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos, que este miércoles se desplazó hasta Arcosur.

El Tragachicos congregó a 1.056 personas en la plaza de la Albada en La Jota, mientras que el León Garganchón se trasladó hasta Parque Venecia, donde 1.454 pequeños se deslizaron por esta atracción. También destacan los 6.000 que se despidieron del Parque de Marionetas, que cerró sus puertas este miércoles con un total de 19.300 asistentes en cuatro días.

La Barraca de los Títeres de la calle Moret contó con 878 espectadores, mientras que las actividades en los barrios de Son José, Juslibol, Valdespartera, Universidad y Peñaflor sumaron 1.683 asistentes.

AGRESIÓN SEXUAL

Tras informar la Delegación de Gobierno de un caso de agresión sexual ocurrido durante la celebración de las fiestas del Pilar en la actividad de las vaquillas este jueves se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento a las 12.00 horas en señal de repulsa, después de que se pararan las fiestas durante cinco minutos a las 17.00 horas de este mismo miércoles.

El Ayuntamiento impulsa la campaña 'No es no' de concienciación y sensibilización en contra de las agresiones sexistas, para que todos podamos disfrutar de estos días festivos con libertad e igualdad, y que cuenta con seis Espacios Seguros situados en la plaza del Pilar, el recinto Ferial, Espacio Zity, la Estación del Norte, el Jardín de Invierno y la zona de Foodtrucks del parque San Pablo, además del que estuvo situado en la fiesta Viral Light el pasado domingo.

MÚSICA

El paseo de la Independencia retomó este miércoles la actividad musical con la primera sesión de Paseo Escena. La compañía Zigurat Circus Band presentó 'Monsieur Florian, zapato grande ande o no ande', en una sesión matinal que congregó a 400 participantes en su espectáculo itinerante.

La Orquesta de las Esquinas también animó esta zona de Zaragoza con su 'Barroco Rock' por la tarde. La opción más relajada se ofrece en los Centros Cívicos donde este miércoles estuvieron 675 asistentes.

La música volvió al escenario Ámbar Fuente de Goya, en la plaza del Pilar, con la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez de Venezuela, país invitado a esta edición de las fiestas del Pilar y que congregó a más de 13.900 personas.

La Estación del Norte vivió uno de los momentos más divertidos con el concierto de Los Toreros Muertos y Dadá, a los que se sumaron 6.800 personas. Hasta el Jardín de Invierno se acercaron 1.450 personas para escuchar a The Lemon Twigs y Hip Hip Cohete, mientras que el Espacio Zity volvió a optar por el indie de Love of Lesbian, León Benavente y Dorian, con 12.000 asistentes.

El Recinto Ferial de Valdespartera registró 31.800 visitantes. El Mercado de Otoño de la plaza Aragón contó con 7.000 visitantes. Los festejos taurinos de la plaza de toros de La Misericordia reunieron a 4.719 personas y la Feria de la Cerveza, a 2.899.

Por su parte, Cruz Roja realizó 19 asistencias sanitarias hasta las 22.00 horas, 3 de las cuales derivaron en traslado a un centro hospitalario. El Punto de Accesibilidad de la Plaza del Pilar atendió a 4 personas.

RECOMENDACIONES PARA ESTE JUEVES

La programación de este jueves se centra en la tarde, con propuestas para toda la familia. A partir de las 16.00 horas el Tragachicos llega a al Parque de los Tapices, en Parque Goya, y León Garganchón a la Plaza del Quiosco de la Música de Montecanal, ambos hasta las 20.00 horas.

A las 17.30 horas, Río y Juego ofrece una Tarde sin ruido en su espacio infantil de fiestas del Frente Fluvial Expo, de 17.30 a 20.00 horas y a las 20.30 horas, Agua, Luz y Sonido dedica su sesión a los años 2000, con música de Amy Winehouse, Coldplay, Beyoncé, Estopa y El Canto del Loco en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

El videomapping de la torre de la Basílica del Pilar ofrecerá un nuevo pase a las 21.25 horas, en el que se podrán descubrir los orígenes de las fiestas del Pilar.

La música en directo completará la jornada, con opciones para todos los gustos. Cimafunk y The Windy Sioux estarán en la Estación del Norte a partir de las 19.00 horas, mientras que Rufus T. Firefly y The Fractal Sound llegarán al Jardín de Invierno a partir de las 21.00 horas.

Los apasionados de la música electrónica se pueden pasar por el escenario Ámbar Fuente de Goya, donde a partir de las 21.30 horas les espera Andrés Campo con Alma Bakala.

QUEJAS DE LOS PEÑISTAS

Sara Fernández ha asegurado no tener constancia oficial de las quejas de la Unión Peñista por la seguridad en el desfile del pregón que este grupo de peñistas realizan desde la plaza de Santa Engracia hasta la plaza del Pilar justo antes del inicio de las fiestas del Pilar.

"Me dicen los compañeros de Zaragoza Cultural, que ni en producción ni la gerente hemos recibido información, pero sí que hemos visto las noticias en la prensa", ha precisado para dejar claro que este año se ha vallado "toda una parte del recorrido a petición de las peñas específicamente".

"Sentimos, obviamente, las molestias y los problemas que haya podido haber y estamos dispuestos a sentarnos y hablar con ellos", ha agregado.

También ha querido señalar que ese desfile del pregón de las peñas es un acto que no organiza el Ayuntamiento de Zaragoza sino las propias entidades de las peñas y para "esa mayor comodidad al bajar por la calle Don Jaime I se ha hecho una parte de vallado este año".

"Si no ha funcionado óptimamente y se puede mejorar nos podemos sentar a hablar, pero en Zaragoza Cultural no han recibido ninguna llamada ni ningún comentario al respecto", ha remachado.

Sobre la exigencia de una mayor presencia policial se ha pronunciado en la misma línea. "No tenemos comunicación directa de ellos", ha incidido. No obstante, ha apreciado todos los actos que se organizan desde las peñas como el arrejuntamiento peñista de esta tarde y al que responsables municipales acudirán a acompañarles como todos los años. "Estamos dispuestos a escuchar y a mejorar".

Sara Fernández ha abundado en que el modelo de fiestas del Pilar no es un modelo que hace exclusivamente el Ayuntamiento de Zaragoza. "El programa recoge todas las actividades que se organizan de forma privada porque creemos que también tenemos que ser un altavoz y que tengan más participación, por supuesto, todas esas actividades".

Tras recalcar que el programa de fiestas de Zaragoza "no existe en otras ciudades" al tener una dimensión que va por toda la ciudad y que requiere del esfuerzo de mucha gente, ha apuntado que "todo es mejorable" para confiar en que la Unión Peñista contacte con el Ayuntamiento