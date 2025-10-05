Más de 220 personas juran bandera en un emotivo acto en Monzón (Huesca) ante unos 2.000 espectadores

El alcalde de Monzón y presidente de la DPH, Isaac Claver, junto al General Jefe de la División Castillejos y representante institucional del Ejército de Tierra en Aragón, Luis Francisco Cepeda, en el acto de jura de bandera civil celebrado en Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El General Jefe de la División Castillejos y Representante Institucional del Ejército de Tierra en Aragón, Luis Francisco Cepeda Lucas, ha presidido este domingo en la avenida de Lérida de Monzón (Huesca) la primera Jura de Bandera de Personal Civil en la localidad montisonense, con más de 220 jurandos encabezados por el alcalde de la ciudad, Isaac Claver.

Unas 2.000 personas han seguido el acto castrense, bajo el estandarte del Regimiento de Transmisiones número 1. Al acto se ha sumado la Unidad de Música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

El coronel Ricardo Jesús Fuentes Mejías, jefe del Regimiento de Transmisiones número 1, ha sido el encargado de dirigirse a los presentes para explicar el acto que se celebraba en Monzón.

Especialmente emotivo ha sido el recuerdo a los caídos. Al finalizar, la jura el alcalde ha hecho entrega al general de una réplica de nuestro castillo.

Luis Francisco Cepeda, al concluir el acto, ha destacado la "emoción" y el "calor" transmitidos por el pueblo de Monzón "en un acto tan significado como éste de jura de bandera en la que se ha podido ver a los españoles de todas las edades que han reafirmado su compromiso con España y amor a la patria".

Isaac Claver, se ha mostrado muy satisfecho de cómo había transcurrido el acto, y ha comentado que "ha sido muy emotivo, un auténtico honor y orgullo haber acogido por primera vez esta jura de bandera en nuestra ciudad. Quiero agradecer al general Luis Cepeda y a todo su equipo, que junto con el ayuntamiento han hecho posible, este bonito día. Reafirmamos nuestro compromiso con las Fuerzas Armadas y también queremos reconocer su labor diaria y dedicarles este homenaje. Y para concluir, mi felicitación a los más de 200 jurandos y miles de gracias a los montisonenses y visitantes que nos han acompañado procedentes de muchos puntos de la provincia".

La formación militar estaba compuesta por la Escuadra de Gastadores, Estandarte y Unidad de Honores del Regimiento de Transmisiones 1 y la Unidad de Música de la Brigada "Rey Alfonso XIII" II de la Legión.

El Regimiento de Transmisiones 1, con sede en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, única Unidad de Transmisiones Orgánica de la División Castillejos es la responsable de garantizar el Ejercicio del Mando del General de la División Castillejos en los escenarios más exigentes de combate.

Así mismo, la Unidad de Música de la Brigada de la Legión cuya creación se remonta a 1920 cuenta con 30 músicos profesionales (suboficiales y militares de tropa) con la misión principal de dar realce a los actos castrenses, contribuyendo por tanto a difundir la imagen de la Legión, del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas.

Los jurandos se han llevado como recuerdo una moneda con el escudo del Regimiento de Transmisiones 1 en una cara y de Monzón y su castillo en la otra, una bandera de España y un diploma acreditativo.