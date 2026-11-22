La Semana del Hidrógeno ha reunido a más de 300 personas - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Semana del Hidrógeno de Aragón se ha celebrado con un balance altamente positivo, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro nacionales para el ecosistema del hidrógeno renovable. Más de 300 personas han participado a lo largo de las diferentes jornadas celebradas en Mobility City, que combinaron ponencias técnicas, mesas redondas, actividades divulgativas, demostraciones tecnológicas y visitas a instalaciones vinculadas a esta fuente de energía clave para la descarbonización de la economía.

Organizada por la Fundación Hidrógeno Aragón (FHA), en colaboración con el Gobierno de Aragón, la cita reunió durante tres días a representantes institucionales, empresas líderes, centros tecnológicos, investigadores y profesionales procedentes de distintos puntos de España, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre el hidrógeno a la sociedad y mostrar aplicaciones reales que ya están contribuyendo a transformar sectores como la industria, la energía, la movilidad o la logística.

Para el director gerente de la FHA, José María Santa Bárbara, la Semana del Hidrógeno de Aragón ha sido "muy exitosa". "Hemos logrado comunicar lo que queríamos a quien queríamos. Ha sido un acierto mostrar ejemplos concretos de tecnologías en las que el hidrógeno ya funciona y son una realidad", considera. "Como Fundación, tenemos que estar al pie del cañón trabajando y ser capaces de transmitir a las empresas y a la sociedad todo el conocimiento que estamos adquiriendo para desarrollar el ecosistema del hidrógeno", añade.

El viernes, la clausura estuvo dedicada al talento, la investigación y la sostenibilidad. Durante esta jornada se celebraron mesas redondas sobre el papel del agua en la producción de hidrógeno renovable y sobre la contribución de los centros de investigación al desarrollo de nuevas tecnologías, además de una intervención de la divulgadora científica Deborah García Bello.

La directora general de Directora General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, Mar Paños, participó en las jornadas finales mostrando el respaldo institucional al desarrollo del sector en Aragón.Uno de los momentos más destacados fue la entrega de los VI Premios Fundación Hidrógeno Aragón para Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado, que reconocen la excelencia de los trabajos académicos vinculados al desarrollo de las tecnologías del hidrógeno.

En esta edición, el galardón a la mejor tesis doctoral recayó en Francesco Battistella por el trabajo Catalytic hydrogen combustion for low-temperature thermal power production: numerical and experimental analysis and development of a residential-scale catalytic water heater.

El premio al mejor Trabajo Fin de Máster fue para Andrés García Lite por Análisis CFD de venteo de hidrógeno comprimido: sensibilidad numérica y efecto de la geometría en la dispersión, mientras que el reconocimiento al mejor Trabajo Fin de Grado fue concedido a Jorge Legaz Ruiz por Descarbonización de altos hornos mediante pirólisis de biomasa y power to gas.

La semana se inició con una jornada centrada en la estrategia del hidrógeno, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. Expertos de compañías como Enagás, Redexis, Acciona, Grupo Enhol, H2Greem o Ariema analizaron cuestiones clave como la electrólisis, los nuevos materiales, la validación de tecnologías o el papel del hidrógeno en la autonomía energética europea.

La inauguración contó con la participación de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, quien puso en valor el papel estratégico de Aragón en el desarrollo de esta tecnología.

MOVILIDAD, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La segunda jornada estuvo dedicada a la movilidad, el transporte y la logística, abordando los avances en gases renovables, combustibles sintéticos, estaciones de repostaje de hidrógeno y aplicaciones en transporte pesado. Los asistentes pudieron conocer de primera mano vehículos impulsados por hidrógeno y participar en una visita técnica a las instalaciones de El Cisne, del Grupo Zoilo Ríos, donde se desarrollaron demostraciones prácticas y mesas redondas sobre movilidad de cero emisiones.

Además de ofrecer un espacio para el intercambio de conocimiento y experiencias, la Semana del Hidrógeno de Aragón ha servido para mostrar aplicaciones reales del hidrógeno en ámbitos cotidianos e industriales, demostrando que esta tecnología ya es una herramienta tangible para impulsar la competitividad empresarial, la independencia energética y la reducción de emisiones.