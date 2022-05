Más de 40 expositores se reúnen los días 7 y 8 de mayo en torno a la Feria del Calzado de Brea de Aragón (Zaragoza)

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio zaragozano de Brea de Aragón acoge fin de semana, 7 y 8 de mayo, la sexta edición de su Feria de Calzado. Más de 40 expositores, de los cuales 30 son de calzado, presentarán a los visitantes las novedades de la temporada, restos de stocks y muestrarios a precios competitivos.

La feria se celebrará en el pabellón polideportivo de Brea de Aragón y contará con una superficie expositiva de 2.000 metros cuadrados. El objetivo de la muestra es visibilizar el sector del calzado, que es el principal motor económico de la localidad y de la Comarca del Aranda.

El alcalde de Brea de Aragón, Raúl García, ha presentado este miércoles, en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza (DPZ) la edición de la Feria de Calzado, acompañado del promotor, Miguel Ángel Pascual.

"Este año intentaremos conseguir el auge de años anteriores", superando los 10.000 visitantes, ha señalado el alcalde de Brea de Aragón, Raúl García. Las dos ediciones anteriores no se han celebrado a causa de la pandemia de la COVID-19.

No obstante, García ha incidido en el deterioro que sufren los pueblos dedicados al calzado, porque se ha visto reducido significativamente el número de empresas del sector. En esta feria habrá nueve marcas de calzado exponiendo y se podrá encontrar calzado de señora, caballero y niño.

Por su parte, el promotor, Miguel Ángel Pascual, ha asegurado que en la Comarca del Aranda "cada vez quedan menos fabricantes de calzado", pero nos están apoyando los que hay. Además de los que desarrollan su actividad en el territorio, habrá otros que fabrican fuera de España pero se comercializan en establecimientos comarcales.

AMPLIA OFERTA

La oferta de la feria se completa con expositores de ropa y complementos de tiendas Brea e Illueca. En años anteriores, ha recordado Pascual, los visitantes aprovechan para hacer turismo y conocer el Museo de Calzado, el Castillo del Papa Luna o el de Mesones.

Asimismo, durante todo el fin de semana se han programado diversas exposiciones y actividades permanentes. En concreto, habrá degustaciones gratuitas de alimentos así como demostraciones de artesanía en directo y se organizarán distintos sorteos en los que podrán participar todos los visitantes.

La entrada al recinto ferial es gratuita y el pabellón permanecerá abierto todo el fin de semana, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Se puede consultar toda la información en la página web de la muestra 'https://www.mapss.es/expocalzado/'.

SECTOR DEL CALZADO

El sector del calzado en la Comarca del Aranda atraviesa una situación "gravísima" desde hace años, ya que en la actualidad hay once fábricas, cuando hace algunos años se contabilizaban más de 30, ha apuntado Pascual.

En concreto en Brea de Aragón, el número de empresas dedicadas al calzado ha pasado de diez a cinco en tres años. García ha apostillado que ni siquiera tienen "faena" para todo el año, "solo para ocho o nueve meses".

"Si no se apoya un poco más a este sector, tienda a desparecer", ha afirmado el alcalde de Brea de Aragón, quien ha esgrimido que si cada aragonés comprase un par de zapatos en la Comarca del Aranda "no se podrían fabricar", porque no hay infraestructura para ello, ya que solo el 40 por ciento de la población de este territorio de la región se dedica a la manufactura de calzado.