Más de 410.000 personas pasan por la plaza del Pilar en una Ofrenda de Flores concluida casi a medianoche

Varias personas durante la Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, a 12 de octubre de 2026, en Zaragoza. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 410.000 personas han pasado este lunes, 12 de octubre, por la plaza del Pilar de Zaragoza durante la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, que ha concluido a las 23.56 horas, han informado desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

La Ofrenda de Flores ha concluido a las 23.56 horas, cuando los Voluntarios de Zaragoza han depositado el último ramo. En cuanto a la participación, de manera provisional, el número de oferentes ha sido, según una primera estimación, de más de 134.000 personas.

La imagen de la Virgen del Pilar se encuentra sobre una estructura metálica a la que ha sido subida este domingo, 11 de octubre, sobre la que el personal municipal ha depositado los ramos y composiciones florales que les han entregado los oferentes, hasta sumar al final de la jornada siete millones de flores, con la Cruz de Lorena, de claveles rojos, sobre el manto blanco de la Virgen.

El desfile ha comenzado a las 6.30 horas de este lunes con los grupos de la Policía Local de Zaragoza y el Ayuntamiento de Almochuel y en poco tiempo los oferentes, individuales y en grupos del ayuntamientos, asociaciones y todo tipo de instituciones y entidades, han ocupado las calles del centro de la capital aragonesa, desde el Paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar, pasando por la calle Coso y la calle Alfonso.