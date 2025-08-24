Más de 600 participantes en el XXVI Descenso Internacional del Cinca convierten a Fraga y Mequinenza en una gran fiesta

FRAGA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

Más de 600 palistas han tomado parte este domingo de la salida de la XXVI edición del Descenso Internacional del Cinca en lo que supone un nuevo récord de participación de una prueba deportiva que ha reunido a deportistas profesionales y populares de 28 clubes y cinco países y con el que culmina un fin de semana muy ajetreado en el Bajo Cinca y con una importante repercusión económica para los negocios de la zona.

En el bullicio de la salida, idiomas y acentos de toda España, así como de países como Portugal, Francia, Argentina, Chile y Georgia, entre otros.

Las aguas del río Cinca en Fraga se han poblado de un variado colorido de chalecos, cascos, piraguas y palas desde las 9.30 horas, hora señalada para la salida de los aproximadamente 200 deportistas de la competición oficial, que han afrontado en primer lugar los 19 kilómetros que separan la salida del embalse de Mequinenza y cuyo desarrollo ha podido seguirse a kilómetros de distancia gracias a los chips geolocalizadores entregados por la organización para cada una de estas embarcaciones participantes.

La medición oficial indicaba a esa hora que el cauce del río presentaba 98 centímetros y 15 centímetros cúbicos, datos ideales para una competición de estas características a juicio de los expertos en la materia en una mañana ideal para apretar los dientes y vaciarse con los remos por una de las posiciones de privilegio en la meta.

La primera tanda de concursantes ha contado con un margen de diez minutos respecto del grueso de participantes, los populares, que en una cifra de unos 400 se han abalanzado con entusiasmo y no sin respeto sobre sus embarcaciones para avanzar a toda prisa por las aguas del río. Los había debutantes e inexpertos, pero también muchos repetían experiencia o son ya habituales para una prueba que cada año se supera y repercusión.

No en vano, alrededor de la fiesta deportiva se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad formado por 400 efectivos que ha contado con un Puesto de Mando Avanzado, en el que agentes de la Guardia Civil, Bomberos de la DPH, personal de Cruz Roja Aragón, de la Comarca, voluntarios de Protección Civil del Bajo Cinca así como el helicóptero del 112 Aragón.

Entre los vencedores, los hermanos Haritz y Asier Aizpurua, del Itxas-Gain Zumaiako, que se han impuesto en la categoría masculina sénior de K-2, pese a haber volcado nada más salir, pero la fuerza que les otorga su juventud --20 y 18 años, respectivamente--, les ha permitido remontar y llevarse el triunfo.

Entre los premios para los ganadores y como avituallamiento para todos los participantes, el Bajo Cinca ha presumido de su gran riqueza frutícola con raciones generosas de sandía, paraguayos e higos, entre otras frutas, en una jornada que ha rematado unos días intensos durante los que los comercios y negocios hosteleros de la comarca han acogido de muy buen grado el tirón popular de una prueba deportiva que va más a allá de la pura competición y que se ha convertido desde hace años en un acontecimiento social.