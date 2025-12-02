Más de 90 estudiantes de FP aragoneses se formarán en un programa para mejorar su capacitación y empleabilidad

El director general de FP, Luis Mallada, ha abierto la jornada inaugural de GIRA Jóvenes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 90 estudiantes de Formación Profesional de Aragón han participado en la sesión inaugural de la XIV edición de GIRA Jóvenes, celebrada en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, de Zaragoza. El programa, impulsado por Coca-Cola, tiene como objetivo mejorar la capacitación y empleabilidad de jóvenes de entre 16 y 30 años, reforzando sus competencias transversales y acercándolos al mundo laboral.

La apertura oficial este martes ha corrido a cargo del director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, quien ha destacado la relevancia de iniciativas como GIRA Jóvenes para complementar la formación académica de los estudiantes de FP.

"Programas como este ponen en valor la adquisición de soft skills -trabajo en equipo, comunicación, actitud emprendedora, adaptación al cambio y pensamiento crítico-, competencias que son esenciales para la empleabilidad y que enriquecen la formación que se imparte en nuestros centros", ha subrayado Mallada.

En la edición de este año van a participar 90 alumnos de cuatro centros de Zaragoza y Huesca: CPA Salduie, CPIFP San Lorenzo, el colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar y Océano Atlántico FP.

A todos ellos les ha instado Mallada a aprovechar la oportunidad de formarse como complemento a los programas de estudio oficiales en unas habilidades y talentos "cada vez más esenciales para el acceso al mundo laboral".

"Los empresarios quieren personas con actitud, porque la fórmula del éxito es capacidad más habilidad por actitud. La actitud lo cambia todo, la actitud multiplica", ha insitido.

Además, el director general les ha agradecido haber elegido Formación Profesional, que significa cada vez más "calidad, innovación y empleabilidad", y les a instado a dejar huella porque "el futuro se construye desde hoy".

FORMACIÓN

Más allá de la formación en soft skills, los estudiantes van a recibir además sesiones de inspiración impartidas en formato híbrido por expertos colaboradores en ámbitos como la digitalización y la sostenibilidad verde, además del intraemprendimiento y el emprendimiento social. Asimismo, diseñarán proyectos emprendedores para abordar desafíos o problemáticas específicas de su comunidad local.

Junto a Mallada, ha intervenido en la sesión de apertura el responsable de Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez, quien ha destacado el importante papel que representa Gira Jóvenes, que "permite acercar a jóvenes estudiantes a las demandas reales de talento de las empresas, trabajando las competencias más demandadas y que pueden representar su diferenciación al incorporarse al mercado laboral".

Por su parte, el gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, Nacho Palma, ha resaltado que, en las trece ediciones que lleva en marcha el programa, "ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social".

SOBRE EL PROGRAMA

En 2012 nació GIRA Jóvenes, un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se conozcan mejor a sí mismos, se acerquen al mundo laboral y ganen habilidades para el trabajo y para la vida. Desde su puesta en marcha, ha llegado a más de 9.000 jóvenes y ha generado 860 experiencias laborales remuneradas.

En las últimas ediciones, GIRA Jóvenes ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a fijar su población, suponiendo así una solución al fenómeno de la despoblación.

El programa toma como palanca de acción la Alianza Nacional por la FP, y a la que recientemente se ha adherido GIRA Jóvenes.