Más del 93% del comercio aragonés cumple con la normativa en la campaña de rebajas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Economía, Competitividad y Empleo ha desarrollado durante la primera quincena de julio la campaña de inspección de rebajas de verano prevista en la programación anual. La Inspección de Consumo ha visitado 809 establecimientos de las tres provincias aragonesas, constatando que el 93,20 % de los comercios inspeccionados cumple la totalidad de los aspectos contemplados en el protocolo que ha servido de base para estas actuaciones.

Además, la inspección ha constatado que el 79,98 % de los comercios sigue utilizando el tradicional cartel de rebajas para informar a los consumidores.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha recordado que "siempre que se anuncie un descuento debe informarse tanto del precio anterior como del nuevo, pudiéndose utilizar para ello formatos basados en números o porcentajes".

Por este motivo, Herrarte ha añadido que "las inspecciones se han centrado en verificar la correcta información del denominado "doble precio" tanto en los escaparates como en el interior de los establecimientos". Además, la campaña ha incorporado un apartado específico para detectar posibles situaciones en las que se produzca una reducción de derechos legalmente reconocidos o se empleen prácticas que puedan enmascarar de forma engañosa una rebaja.

INCIDENCIAS EN POCO MÁS DEL 6% DE LOS COMERCIOS

Entre las incidencias detectadas, la más habitual es la ausencia del precio anterior en el escaparate, observada en un 6,30 % de los establecimientos. Por su parte, el precio actual no aparece en el escaparate en un 5,56 % de los casos. En el interior de los comercios, únicamente el 2,35 % no exhibe el precio actual de los productos rebajados.

Respecto a posibles prácticas que puedan reducir derechos reconocidos o enmascarar descuentos, los inspectores han detectado únicamente cuatro casos. Uno de los ejemplos observados es el cobro de arreglos durante el periodo de rebajas cuando este servicio no se factura en temporada ordinaria, circunstancia que provoca que el porcentaje real del descuento no coincida con el anunciado.

Según ha señalado Carmen Herrarte, "los resultados obtenidos son ligeramente mejores que los registrados en campañas anteriores, lo que refleja una evolución positiva en el cumplimiento de la normativa por parte del comercio aragonés" aunque ha matizado que "no obstante, los inspectores han emitido los correspondientes apercibimientos, que serán objeto de seguimiento para garantizar la corrección de las incidencias detectadas".

DEVOLUCIONES, LA PRINCIPAL CONSULTA DE LOS CONSUMIDORES

Además de las actuaciones inspectoras, durante la temporada de rebajas suele registrarse un moderado incremento de las consultas de los consumidores, especialmente las relacionadas con devoluciones.

En este sentido, la dirección general ha recordado que los comercios no están obligados a aceptarlas salvo que se hayan comprometido expresamente a ello y en las condiciones establecidas. Por este motivo, se recomienda a los consumidores comprobar esta información antes de realizar sus compras.

Como tendencia destacada, la campaña también ha permitido comprobar que algunos establecimientos están optando por fórmulas de descuentos progresivos vinculadas al número de productos adquiridos. En estos casos, Consumo recomienda que la información ofrecida al consumidor sea clara, visible y fácilmente comprensible, de manera que pueda conocer con exactitud las condiciones de la promoción antes de efectuar la compra.

PROTOCOLO DE INCIDENCIAS

En el supuesto de que surja cualquier incidencia, el consumidor deberá dirigirse en primera instancia al vendedor. Si el conflicto no se soluciona, podrá acudir a las Oficinas de Información al Consumidor, a las asociaciones de consumidores o a las unidades dependientes de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios.

Asimismo, podrá obtener información y asistencia a través del teléfono gratuito 900 12 13 14, del correo electrónico consultaconsumo@aragon.es, mediante cita previa presencial o utilizando el tramitador de reclamaciones disponible en la página web del Gobierno de Aragón.