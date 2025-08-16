Mas de las Matas renueva por completo su alumbrado con fondos europeos y reduce el consumo en un 36,76% - MAS DE LAS MATAS

Se han sustituido los cerca de 500 puntos de luz de la vía pública y añadido algunos más con tecnología led

MAS DE LAS MATAS (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Mas de las Matas ha renovado por completo su alumbrado público con la sustitución de los cerca de 500 puntos de luz que iluminan las vías con tecnología led y la reforma de los siete cuadros de mando, lo que, según las previsiones del proyecto, puede llegar a suponer una reducción de hasta el 50 por ciento del consumo de la energía eléctrica.

La actuación forma parte de un ambicioso plan estratégico de ahorro energético que también ha supuesto la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales o la instalación de aerotermia en las oficinas del Ayuntamiento.

Con las nuevas luminarias en las calles de la localidad, la potencia instalada ha pasado de 51,6225 kilovatios a 19,9813 kilovatios, lo que supone una reducción de más de 31,6 kilovatios y ya se están empezando a notar los resultados.

Si en el primer trimestre de 2024 se han consumido 31.264 kilovatios, en el mismo periodo de 2025 se han consumido 19.770 kilovatios lo que supone una reducción en el consumo de un 36,76 por ciento.

Con una inversión total de 248.415,52 euros subvencionada al cien por cien mediante fondos del programa DUS 5000 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, aparte de sustituir la lámpara y cambiar el aspecto de las farolas, la actuación ha actuado sobre la automatización o sobre la gestión, el control activo y la monitorización de la demanda de energía y la distribución.

MEJOR EFICIENCIA

Así, se le ha dotado de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias a todos los cuadros de alumbrado exterior, protección diferencial auto rearmable e interruptores automáticos de corte omnipolar en todos los circuitos de cada uno de los centros de mando. Asimismo, se han realizado trabajos de mejora de la medida de toma de tierra en aquellos cuadros que así lo requerían.

El objetivo principal ha sido mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, pues el control de la contaminación lumínica y la recuperación de la calidad del cielo estrellado forma parte de un plan general de actuaciones comprometidas no solo frente al problema ambiental sino también dirigidas a la puesta en marcha de distintas iniciativas que redunden positivamente sobre la economía y la fijación de población.

De esta forma, la renovación completa del cien por cien del alumbrado del municipio que se refleja en la auditoría energética, cumple las altas prestaciones pasando de clasificación energética D a clasificación A y B.

Produce una reducción muy importante de consumo de alumbrado público y, como ente ejemplar, traslada a la ciudadanía un mensaje para educar y concienciar sobre las buenas prácticas, animando a instaurar en sus empresas y viviendas estas medidas de eficiencia.