Más de un millar de asistentes al décimo Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias

Una actuación en el Congreso de Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han asistido a la décima edición del Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias, récord de participación de un foro que ha culminado con el compromiso por parte del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, de implantar un Plan Integral del Cáncer en la Comunidad.

En esta última jornada se han realizado 33 talleres en los que se ha trabajado diferentes temáticas como el ejercicio físico, las emociones, consejos prácticos para el proceso oncológico, cuidados para el cuidador, sexología, herramientas de la escuela de salud, investigación oncológica, entre otras materias.

La conferencia magistral ha corrido a cargo de Enric Benito, médico experto en cuidados paliativos y ha versado sobre la importancia de cuidar y acompañar en la enfermedad oncológica sin perder las emociones. Tras la comida se ha desarrollado la mesa de diálogo sobre investigación y las células CAR-T.

Esta mesa compuesta por investigadores, profesionales sanitarios y un paciente han abordado este nuevo tratamiento el cual se va a poner en marcha en Aragón gracias a la donación póstuma de Clementa Soria.

El congreso ha tenido como broche de oro la acción décimo aniversario, en la que diez personas con diferentes perfiles han narrado su experiencia en el Congreso, dejando momentos maravillosos de emoción que ha rematado la cantante Ainhy con el tema 'Color Esperanza', el ya reconocido himno del evento.

Desde la organización se considera el compromiso del Plan Integral del Cáncer como un hito conseguido gracias al esfuerzo de todas las entidades que trabajan contra el cáncer en Aragón y, esta unidad, se refleja en el Congreso, entidades que han podido entregar a los asistentes y autoridades sus reivindicaciones para mejorar la calidad de vida, atención y tratamientos de las personas con cáncer y sus familias.