Más de trescientos caballeros y damas cadetes de la Academia General reciben sus nombramientos de alférez

Acto de entrega de los nombramientos de alférez para más de 300 caballeros y damas cadetes celebrado este sábado en la Academia General Militar. - ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los caballeros y damas cadetes de tercer curso de la enseñanza de formación para el ingreso en las escalas de oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han recibido este sábado en la Academia General Militar de Zaragoza los nombramientos que los acreditan como alféreces.

Para los alumnos que han recibido la divisa de alférez, la ceremonia señala un importante cambio de etapa en su itinerario formativo. Tras cumplir los requisitos exigidos en los planes de estudios, el alumno que ostenta la preciada estrella de alférez asume un mayor grado de responsabilidad, cuyo efecto inmediato será la participación activa en la formación de sus compañeros de cursos inferiores.

Presidido por el director de la Academia General Militar, Prudencio Horche, el acto ha sido testigo de la entrega de nombramiento de alférez a más de trescientos caballeros y damas cadetes de la enseñanza militar para el ingreso en las escalas de oficiales del Cuerpo General, de Intendencia y de la Guardia Civil.

El acto se ha llenado de emotividad cuando algunos familiares han podido hacer entrega de los nombramientos a los nuevos alféreces.

Además se ha llevado a cabo la imposición de condecoraciones, la entrega del premio 'Comandante Ezquerro' a la excelencia docente a dos profesores y la entrega de premios por parte de diversas entidades, como la Universidad de Zaragoza, la asociación 'El Refugio', el Colegio de Economistas de Aragón, Centro Universitario de la Defensa y el Instituto Geográfico de Aragón, que, un curso más, han querido unirse a la celebración distinguiendo a cinco alféreces cadetes por sus destacados expedientes académicos.